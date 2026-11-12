Jamal Musiala und Luis Díaz arbeiten am Comeback. Die Bayern-Stars trainieren mit der zweiten Mannschaft, während Vincent Kompany pausiert.

Bayerisch München verzeichnet im Spitzensport einen wichtigen Fortschritt bei der Rückkehr seiner verletzten Schlüsselspieler. Jamal Musiala und Luis Díaz haben ihre spezifischen Aufbau-Programme in der Münchner Trainingsanlage absolviert. Dieser Schritt ist entscheidend, da die meisten Profis des FC Bayern München aktuell auf Reisen für Länderspiele sind. Diese Abwesenheit sorgt dafür, dass in dieser Woche keine gemeinsame Teamsession stattfindet.

Wiederholung unter Profi-Co-Trainer Aufsicht

Der Double-Trainer Vincent Kompany, der 40 Jahre alt ist und zuvor 18 Tage wegen einer Hirnhautreizung pausieren musste, ist zwar wieder zurück. Interimstrainer Aaron Danks, 43 Jahre alt, steht ebenfalls zur Verfügung. Dennoch fehlt aufgrund der Länderspielreisen die volle Mannschaft. Musiala und Díaz benötigen für ihren individuellen Weg zum Comeback Einheiten mit Mitspielern, um die Rhythmik wiederzufinden.

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Deswegen absolvierten die beiden Stars am Donnerstag ein Training mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern München. Diese Einheit stand unter der Aufsicht von Profi-Co-Trainer Floribert N'Galula, der 39 Jahre alt ist. Diese Maßnahme stellt sicher, dass die Fortschritte im Rehabilitationstraining nicht ins Stocken geraten und die Spieler physisch sowie taktisch vorbereitet bleiben.

Medizinische Details zu Musialas Genesung

Jamal Musiala hatte sich vor sieben Wochen einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Die Rehabilitation verlief im XXL-Rahmen, wobei die Pause normalerweise auf bis zu vier Wochen begrenzt wäre. Der DFB-Star kehrte am vergangenen Donnerstag zum Trainerteam zurück. Um in der Länderspielpause keine Unterbrechung bis zu den nächsten Profi-Einheiten in der kommenden Woche entstehen zu lassen, arbeitet Musiala nun bei Bayern II für ein mögliches Comeback.

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Luis Díaz' erster Schritt zurück in die Mannschaft

Für Luis Díaz war die Einheit am Vormittag ebenfalls ein wichtiger Schritt Richtung Rückkehr in den Kader. Der Kolumbianer, der 29 Jahre alt ist, konnte drei Wochen nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel erstmals bei der Mannschaft trainieren. Das Duell gegen Köln kommt wohl noch zu früh für den Flügel-Star, der ein gelbes Leibchen trug.

Dennoch zeigt das Training, dass die Heilung voranschreitet. Spätestens in der Woche danach könnte es dann in Lille am 25.11. oder beim Hamburger SV am 28.11. so weit sein. Offensiv-Juwel Maycon Cardozo, 18 Jahre alt, trainierte ebenfalls mit, was weitere positive Signale aus der Jugendabteilung sendet.

Weitere Talente im Dante-Training

Übrigens arbeiten auch zwei Juwelen gerade im Dante-Training an ihren Comebacks. Mittelfeld-Talent Bara Sapoko Ndiaye, 18 Jahre alt, ist zurück nach seiner Blinddarm-OP. Die Integration dieser jungen Talente in das Profi-Umfeld zeigt die Tiefe des Kaders und die strategische Planung der medizinischen Stabes, um alle Spieler fit für die kommenden Pflichtspiele zu machen.