Trainer Vincent Kompany setzt angesichts der großen personellen Probleme auf Lennart Karl als Mittelstürmer. Dahinter bilden Laimer, Bischof und Brown die offensive Dreierreihe.

Jamal Musiala sitzt nach dem Wirbel um seine Person wie erwartet auch im Champions-League-Spiel des FC Bayern beim OSC Lille auf der Bank. Die Diskussion um mögliche Gehaltskürzungen bei Jamal Musiala beendete Max Eberl am Dienstag.

Nach einem Gespräch des FC Bayern mit Beratern des 23-Jährigen spricht der Sportvorstand von einem"Konsens". Trainer Vincent Kompany setzt angesichts der großen personellen Probleme mit gleich sechs prominenten Ausfällen um Weltfußballer Harry Kane auf Jungnationalspieler Lennart Karl als Mittelstürmer. Hinter dem 18-Jährigen bilden Konrad Laimer, Tom Bischof und Nathaniel Brown die offensive Dreierreihe. Im Mittelfeldzentrum laufen wie gewohnt Ersatzkapitän Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic auf.

Advertisement

Advertisement

Die Viererkette vor Torwart Jonas Urbig bilden Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim und Hiroki Ito. Urbig - Stanisic, Upamecano, Kim, Ito - Kimmich, Pavlovic - Laimer, Bischof, Brown - Karl Wie Musiala steht Luis Díaz nach seinem Muskelbündelriss zumindest wieder als Einwechselspieler zur Verfügung. Die Bayern müssen in Nordfrankreich neben Kane auf Kapitän Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry und Ismael Saibari verzichten.