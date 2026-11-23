FCB-Direktorin Bianca Rech weist Vorwürfe zurück, während Lena Oberdorf zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim zurückkehrt.

Die Auseinandersetzung zwischen dem FC Bayern München und dem talentierten Mittelfeldspieler Jamal Musiala eskaliert weiter, nachdem Ex-Profis die Aussagen der Vereinsführung als lächerlich bezeichnet haben. Während dieser Konflikt die männliche Profimannschaft beschäftigt, feiert das Frauenteam unterdessen sportliche Erfolge und markiert wichtige Meilensteine in der aktuellen Saison.

Rech weist Vorwürfe an Musiala klar zurück

FCB-Direktorin Bianca Rech hat die öffentlichen Kommentare ehemaliger Spieler zu den Verhandlungen um Jamal Musiala scharf kritisiert. Sie stuft die geäußerten Meinungen als absolut lächerlich ein und unterstreicht damit die Entschlossenheit des Vereins, seine interne Linie nicht durch externe Stimmen beeinflussen zu lassen. Dieser Schritt soll signalisieren, dass der Club die Kontrolle über seine Personalpolitik behält und keine Diskussionen über die Zukunft seines Superstars nach außen trägt.

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Oberdorf kehrt zurück bei Sieg gegen Hoffenheim

Die Frauen des FC Bayern München haben ihr Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim mit 1:0 gewonnen und damit den elften Sieg bei der ersehnten Rückkehr von Lena Oberdorf am elften Spieltag gefeiert. Oberdorf kehrte überraschend im heimischen Campus zurück und wurde in der 82. Minute eingewechselt, nachdem sie zu Saisonbeginn nach ihrem zweiten Kreuzbandriss das Comeback gefeiert hatte. Seit Anfang September bremste sie jedoch eine erneute Reaktion in ihrem Knie, doch Direktorin Bianca Rech hatte angedeutet, dass sie noch in diesem Kalenderjahr Spielminuten sammeln könnte.

Rekordserie der Frauen geht weiter

Der FC Bayern München hat mit dem aktuellen Erfolg eine beeindruckende Erfolgsserie ausgebaut, die an die Leistungen der Männer in der Vergangenheit erinnert. In den vergangenen 53 Bundesliga-Partien holte das Doublesieger-Team 49 Siege und vier Unentschieden, wobei die letzte Niederlage vor mehr als zwei Jahren am 12. November 2014 stattfand. Die Männer-Mannschaft der Bayern war von November 2012 bis März 2014 in 53 Bundesliga-Spielen in Folge ungeschlagen geblieben, was einen Vereinrekord darstellt, den die Frauen nun mit dem Derbyspiel am 11. Dezember beim Nachbarn angreifen.

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Komplizierter Spielverlauf mit frühen Toren

Obwohl Edna Imade in der 8. Minute die Führung erzielte, lief das Spiel im ersten Durchgang aufgrund von Schonungen für Leistungsträgerinnen wie Linda Dallmann sehr schleppend. Ohne diese wichtigen Spielerinnen hatte die TSG Hoffenheim mehrere Chancen, konnte die Führung der Münchnerinnen jedoch nicht gefährden. Nach dem Seitenwechsel reichte es für den FC Bayern zum sicheren Sieg, der sie an der Tabellenspitze bestätigt, wo sie nun sechs Punkte vor dem Verfolger stehen.

Ausblick auf weitere Spiele im Dezember

Drei weitere Partien stehen im Dezember an, was für alle Kadermitglieder eine intensive Zeit bedeuten wird. Besonders für Lena Oberdorf ist die Rückkehr in den Kader ein wichtiger Schritt zur Genesung, während das Team die Rekordjagd fortsetzen muss. Die Fans und Experten werden aufmerksam verfolgen, ob die Frauen den Vereinsrekord der Männer einholen können, was bei der aktuellen Form eine sehr reale Möglichkeit darstellt.