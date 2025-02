Jamal Musiala, ein vielversprechendes Talent im deutschen Fußball, hat seinen Vertrag mit dem FC Bayern München bis 2030 verlängert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler ist ein wichtiger Bestandteil der Bayern-Mannschaft und wird in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle spielen. Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiger Erfolg für die Bayern und ein Zeichen für Musiala's Zukunftsperspektive in München.

Jamal Musiala hat seinen Vertrag bei den Bayern München bis 2030 verlängert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler war zuvor bis 2026 an den Rekordmeister gebunden. Präsident Herbert Hainer zeigte sich begeistert über die Vertragsverlängerung des deutschen Nationalspielers: „Heute ist ein sehr guter Tag für den FC Bayern.“ Musiala gilt als eines der größten Talente im internationalen Fußball und sein Verbleib in der Bundesliga dürfte auch Nicht-Bayernfans freuen.

Mit wachsender Erfahrung wird Musiala in den kommenden Jahren sicher eine noch größere Rolle bei den Bayern spielen. Die Vertragsverlängerung des deutschen Nationalspielers ist für die Bayern ein wichtiger Erfolg, denn Musiala war zu den Wunschkandidaten anderer Top-Klubs im europäischen Fußball gezählt. Obwohl der Verbleib von Musiala nie ernsthaft in Frage gestellt wurde, feierte die Bayern-Verantwortlichen die Vertragsverlängerung wie einen Meistertitel. Die Bayern haben damit einen wichtigen Punkt in ihrer Transferpolitik abgehakt. Allerdings sind andere Personalien bei den Bayern noch unklar. Joshua Kimmichs Vertrag läuft im Sommer aus und der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wurde bereits mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Kimmich selbst sieht den bevorstehenden Sommer als „die letzte Möglichkeit“, ins Ausland zu gehen. Die Vertragsverlängerung von Musiala könnte auch als Signal an Kimmich verstanden werden, obwohl sein Verbleib noch immer offen ist. Ähnlich wie bei Kimmich, ist auch die Zukunft von Leroy Sané bei den Bayern ungewiss. Musiala erhielt eine lukrative Vertragsverlängerung und es ist fraglich, ob die Bayern für Sané noch genügend finanziellen Spielraum haben. Das Topspiel in Leverkusen am Samstag wird zum Duell der größten Hoffnungsträger des deutschen Fußballs – Musiala gegen Florian Wirtz. Die Bayern haben mit der Vertragsverlängerung von Musiala den ersten Schritt getan, um diese beiden Talente in Zukunft als Traumduo zu sehen.





