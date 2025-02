Musiala-Verlängerung beim FC Bayern: Image Rights noch ein Streitpunkt

Die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala beim FC Bayern steht kurz bevor. Doch wie Ex-Nationalspieler Michael Ballack vermutet, hakt es noch an einigen Details, insbesondere an den Image Rights.

Die Vertragsverlängerung von Jamal Musiala beim FC Bayern scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Nachdem es dem Klub gelang, Manuel Neuer und Alphonso Davies für weitere Jahre an sich zu binden, dürfte eine Verlängerung mit dem deutschen Nationalspieler nur noch eine Frage der Zeit sein. Es wurde vermutet, dass in dieser Woche eine Verkündung des Deals erfolgen würde, doch dies wird nun wohl nicht mehr der Fall sein. „Man wollte diese Woche ja schon was verkünden.

Das passiert, glaube ich, nicht“, erklärte der ehemalige Nationalspieler Michael Ballack in seiner Rolle als Experte. Ballack vermutet, dass der Deal noch nicht finalisiert werden konnte, da es um einige Image Rights geht, die von beiden Parteien noch verhandelt werden. „Man ist da noch nicht ganz durch. Nach meinen Infos geht es da noch um ein paar Image Rights, die noch hin und her gestritten werden. Die Fronten sind nicht verhärtet, aber beide Parteien sind klar in ihren Vorstellungen“, so Ballack. Christoph Freund, der Sportdirektor des FCB, wollte sich zu den Informationen von Ballack nicht äußern. „Michael hat sehr viel Ahnung und sehr viele Informationen. Wie er gesagt hat: Es muss für beide Seiten passen, wir sind in sehr guten Gesprächen“, sagte Freund. Auch Sportvorstand Max Eberl hatte am Vortag angedeutet, dass eine Verlängerung nicht mehr weit entfernt sei. Musialas aktueller Vertrag läuft noch bis Sommer 2026.





SPORT1 / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

JAMAL MUSIALA FC BAYERN VERTRAGSVERLÄNGERUNG IMAGE RIGHTS TRANSFER

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jamal Musiala: Vertragsverlängerung der Bayern München steht kurz bevorDie Vertragsverhandlungen für Jamal Musiala nähern sich ihrem Ende. Die Bayern München stehen vor einer entscheidenden Woche mit wichtigen Playoff-Spielen.

Weiterlesen »

Jamal Musiala steht beim FC Bayern München wieder in der StartelfJamal Musiala kehrt beim FC Bayern München nach einem grippalen Infekt und zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga zum Champions League Auswärtsspiel bei Feyenoord Rotterdam zurück.

Weiterlesen »

Jamal Musiala: Bayern München und Top-Talent einig in der Verlängerung?SPORT BILD berichtet von einem Optimismus beim FC Bayern München bezüglich der Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala. Der 21-jährige Super-Techniker soll als Gesicht der Zukunft des Vereins angesehen werden. Verhandlungen laufen mit einem Fokus auf Gehalt und Ausstiegsklausel.

Weiterlesen »

Jamal Musiala: Verlängerung beim FC Bayern - Ein Paradies für die Zukunft?Raimund Hinko, SPORT BILD-Reporter-Legende, analysiert die Zukunft von Jamal Musiala beim FC Bayern München. Musiala's Vertrag steht vor dem Verfallsdatum und die Frage nach einer Verlängerung steht im Raum. Hinko beleuchtet die Vorteile für Musiala, im bayerischen Umfeld zu bleiben und vergleicht die Situation mit anderen Fußballstars wie Kylian Mbappé und Lionel Messi.

Weiterlesen »

FC Bayern vor Spiel gegen TSG Hoffenheim: Vincent Kompany verlangt 'Mentalität' - Jamal-Musiala-Einsatz fraglichJamal Musiala ist nach seinem grippalen Infekt wieder im Training des FC Bayern - sein Einsatz gegen die TSG Hoffenheim ist aber noch fraglich.

Weiterlesen »

Bayern-Stars beim Hütchenspiel: Musiala macht Liegestütze, Schmitt fischt Ball aus MüllWährend des Dienstags-Trainings am Säbener Straße sorgten ungewöhnliche Übungen für Spaß und Lacher. Kompany und Geers überraschten die Spieler mit einem Hütchenspiel, bei dem es darum ging, schneller als der Partner sein zu können. Musiala musste für einen frühen Start sogar Straf-Liegestützen machen. Eine weitere kuriose Szene spielte sich ab, als ein Ball in einen Müllcontainer flog und Talent Max Schmitt ihn wieder ausfischen musste.

Weiterlesen »