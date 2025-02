Musiala Verlängerung - Rekorddeal und Ausstiegsklausel

FC Bayern München verlängert Vertrag mit Jamal Musiala bis 2030. Der Deal ist der teuerste im Vereinsgeschichte. Details zum Gehalt, Signing Fee und Ausstiegsklausel.

Der FC Bayern hat es geschafft. Der monatelange Vertragspoker mit Jamal Musiala wurde erfolgreich beendet. Der 21-Jährige hat seinen Vertrag in München vorzeitig bis 2030 verlängert. Wir liefern alle Details zum Musiala-Deal. Nach Manuel Neuer und Alphonso Davies hat der FC Bayern in Jamal Musiala die nächste (wichtige) Vertragsverlängerung innerhalb weniger Wochen bekanntgegeben. Musiala war die wichtigste Personalie bei der Zukunftsplanung der Münchner.

Die Verantwortlichen haben zuletzt immer wieder betont, dass Musiala das Gesicht der Zukunft des Vereins werden soll. Der Deal ist jedoch alles andere als ein Schnäppchen. Bereits vor der Unterschrift war klar: Für die Verlängerung mit dem Ausnahmespieler muss der FCB finanziell an seine Grenze gehen und vermutlich darüber hinaus. Wie üblich haben die Bayern keine (finanziellen) Details bekannt gegeben. Laut 'Bild' handelt es sich jedoch um den „teuersten Bayern-Deal aller Zeiten“. Musiala soll künftig rund 25 Mio. Euro pro Jahr verdienen. Damit würde er zu den absoluten Topverdienern an der Säbener Straße aufsteigen und auf einer Ebene mit Superstar Harry Kane stehen. Mit Blick auf die Gesamtlaufzeit von fünf Jahren fallen somit deutlich mehr als 100 Millionen Euro an Gehaltskosten an. Nach Informationen von „Bild“ kassiert Musiala zudem eine sog. „Signing Fee“, ein Handgeld für seine Vertragsunterschrift. Die konkrete Summe ist nicht bekannt. Das Handgeld soll sich jedoch deutlich unter dem bewegen, was Alphonso Davies erhalten hat. Beim Kanadier steht ein Handgeld von 22 Millionen Euro im Raum. Anders als Davies hatte Musiala allerdings keinen auslaufenden Vertrag. Last but not least hat Musiala zudem die gewünschte Ausstiegsklausel erhalten. Eine Seltenheit beim FC Bayern. Demnach soll diese erst zwei Jahre vor Ablauf des Kontrakts greifen, d.h. im Sommer 2028. Die festgeschriebene Ablöse liegt bei 175 Millionen Euro. Ein Jahr vor Ende des Vertrags (2029) soll die Summe auf 100 Mio. sinken





