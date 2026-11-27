FC Bayern München verlängert mit Jamal Musiala bis 2030. Das Gehalt steigt auf 25 Millionen Euro. Hintergrund sind schwere gesundheitliche Probleme und öffentliche Diskussionen über die Einsatzfähigkeit des Stars.

Der FC Bayern München hat im Februar 2025 einen entscheidenden Schritt zur langfristigen Bindung von Jamal Musiala gesetzt. Der deutsche Nationalspieler unterschrieb einen neuen Kontrakt, der bis zum Jahr 2030 läuft. Damit soll der offensive Mittelfeldspieler perspektivisch zu einem der prägenden Gesichter des Teams und des gesamten Klubs werden. Diese strategische Entscheidung unterstreicht die hohe Wertschätzung, die das Management für die Talente der Akademie empfindet.

Zu den finanziellen Details dieses Vertrags kommt ein Brutto-Jahresgehalt von 25 Millionen Euro hinzu. Zusätzlich berichtet das Magazin Stern von einem signifikanten Handgeld in Höhe von 22 Millionen Euro, das bei Unterzeichnung gezahlt wurde. Diese Summen reflektieren den markanten Stellenwert von Musiala im deutschen Spitzensport und sichern seine finanzielle Absicherung für die kommenden Jahre.

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Schwere Verletzungen im Saisonverlauf 2025

Die Saison 2025 war für den Starstürmer von Beginn an von Rückschlägen geprägt. Vor dem Saison-Endspurt erlitt Musiala einen Muskelbündelriss, der ihn zunächst für einen längeren Zeitraum außer Gefecht setzte. Insgesamt verpasste er dadurch zehn Spiele beim FC Bayern München und für die deutsche Nationalmannschaft. Die gesamte Ausfallzeit belief sich auf zwei und ein halbes Monat, was eine massive Lücke in der Offensive hinterließ.

Nur wenige Tage nach dem erlittenen Muskelbündelriss geriet Musiala in einen schwerwiegenden Verkehrsunfall auf der Autobahn A8. Er kollidierte mit anderen Fahrzeugen, während er mit einer Geschwindigkeit von 194 km/h fuhr, obwohl die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei 120 km/h lag. Bei diesem Unfall wurden mehrere Personen verletzt. Während Musiala und seine ebenfalls im Fahrzeug befindliche Schwester unverletzt blieben, musste der Fußballer eine Geldstrafe bezahlen und seinen Führerschein abgeben.

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Öffentliche Kritik durch Hoeneß und Dreesen

Die Situation verschärfte sich im November 2026 durch öffentliche Aussagen von Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident des Rekordmeisters sprach in einer BR-Sendung über die Unsicherheit rund um Musialas Krankheit. Der 74-Jährige stellte erstmals öffentlich das Gehalt von Musiala infrage, sollte dieser nicht wieder dauerhaft auf sein altes Topniveau zurückfinden. Dahinter stand wohl der Wunsch der Bayern-Bosse, dass Musiala freiwillig einen Gehaltsverzicht zustimmen würde, solange er nicht wieder voll einsatzfähig ist.

Auch der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen ging nach den Aussagen von Hoeneß an die Öffentlichkeit. Er erklärte der AZ, dass Uli Hoeneß mit dem Thema sensibel umgegangen sei. Gleichzeitig betonte Dreesen die gemeinsame Verantwortung für den Klub. Er hoffe, dass Jamal zurückkomme und seine Zeit brauche. Die Führungsebene werde die Situation bewerten und sich mit der Familie und dem Management zusammensetzen, um die weitere Zukunft des Spielers zu klären.

Diagnose: Neurologische Dysfunktion und Absencen

Im August 2026 traten während der Vorbereitung auf die neue Saison beängstigende Szenen auf. Sowohl beim Telekom Cup gegen Leipzig mit einem Endstand von 3:1 als auch beim Testspiel in Heidenheim mit 4:2 erlitt Musiala innerhalb weniger Tage während zwei Spielen sogenannte Absencen. Diese kurzen, plötzlichen Ausfallerscheinungen waren ein Alarmsignal, das die medizinische Abteilung des Klubs alarmierte.

Nach diesen zwei Zusammenbrüchen wandte sich Musiala über die sozialen Medien an die Öffentlichkeit und bestätigte seine Diagnose. Er schrieb, dass temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt wurden. Diese würden auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sein. Diese Erklärung kam nach ersten Untersuchungen, die bereits im Juli 2025 im FC Bayern in Absprache mit dem Verein durchgeführt wurden. Damals wurden erste Symptome als absence-artig eingestuft.

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Weiterer Verlauf und Perspektiven für den Klub

Das Verletzungspech blieb dem Münchner auch nach der Bestätigung der Diagnose treu. Ende September 2026 zog sich Musiala bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Die Verletzung ereignete sich beim Aufwärmen vor dem Nations-League-Spiel in den Niederlanden, was die Bayern-Bosse schockiert haben soll. Bis dahin waren sie davon ausgegangen, dass die Medikation sowohl die Absencen unterdrücken würde, als auch eine Rückkehr zu seinem Top-Niveau ermöglichen würde.

Eigentlich war die Ausfallszeit zunächst auf vier Wochen prognostiziert, letztlich dauerte es doppelt so lange, bis Musiala zurückkehren konnte. Mitte November erlitt der Bayern-Star eine weitere Absence, konnte aber am Tag darauf wieder komplikationsfrei am Mannschaftstraining des Rekordmeisters teilnehmen. Bei einer Sitzung des Aufsichtsrats stand noch am selben Abend auch das Vorgehen in der Causa Musiala auf der Tagesordnung. Die Zukunft bleibt weiterhin ein sensibles Thema für den FC Bayern München.