Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge kritisieren Jamal Musiala öffentlich. Hintergründe zu Gehalt, Vertragsstrafen und gesundheitlichen Vorfällen liegen vor.

Die sportliche und finanzielle Zukunft von Jamal Musiala beim FC Bayern München steht im Fokus einer hitzigen öffentlichen Debatte, die sich von reinen Leistungen auf dem Platz hin zu wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen verlagert hat. Nachdem frühere Topform und das Gehalt des 23-jährigen Nationalspielers öffentlich infrage gestellt wurden, rücken nun Details zum Vertrag vom Februar 2025 und zu gesundheitlichen Vorfällen in den Mittelpunkt.

Finanzschock durch Handgeld und Verträge

Recherchen des Magazins Stern deuten darauf hin, dass das gesamte finanzielle Paket zur Vertragsverlängerung von Jamal Musiala deutlich umfangreicher war als bisher bekannt. Neben dem bekannten Jahresgehalt von rund 25 Millionen Euro brutto erhielt der Offensivspieler eine Sonderzahlung in Höhe von 22 Millionen Euro als Anerkennung für seine Treue. Diese Summe wird im Fußballgeschäft als außergewöhnlich hoch eingestuft.

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Der FC Bayern München muss für den fünfjährigen Vertrag insgesamt rund 150 Millionen Euro aufbringen. Darüber hinaus sicherte sich die Seite des Spielers ungünstige Klauseln, darunter eine deutlich längere Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und garantierte Zahlungen, die den Klub bei Ausfällen finanziell stark belasten. Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll in vertraulichen Gesprächen bereits festgestellt haben, dass einer der wertvollsten Spieler nun einen Marktwert von null habe.

Interne Machtkämpfe und Kritik an Eberl

Die Kritik von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge stieß nicht nur bei Fans, sondern auch intern auf unterschiedliche Reaktionen. Während der Aufsichtsrat das Vorgehen der beiden Ehrenmänner hinterstellt, gerät Sportvorstand Max Eberl unter erheblichen Druck. Der Vorwurf lautet, dass Eberl in der Angelegenheit zu wenig unternommen habe.

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Uli Hoeneß sprach in diesem Zusammenhang von einer sechmonatigen Inaktivität seitens des Sportvorstands. Die Differenzen zwischen den Führungsebenen haben die Diskussion um die sportliche Zukunft von Jamal Musiala weiter verschärft. Die öffentlich getragene Debatte zeigt nun, dass es nicht nur um individuelle Leistungen geht, sondern um die gesamte Finanzstruktur und Entscheidungsfindung im Verein.

Gesundheitsvorwürfe und verzögerte Meldungen

Zusätzlich zu den finanziellen Fragen belasten Berichte über gesundheitliche Vorfälle die Situation. Ein Bericht von BILD bestätigt, dass Jamal Musiala vier Tage vor seinem Comeback gegen den 1. FC Köln auf dem Trainingsplatz erneut einen epileptischen Bewusstseinsaussetzer erlitt. Auch am Abend des Viertelfinals bei Real Madrid am 7. April kam es zu einem Vorfall, bei dem der Spieler trotz dessen noch eingewechselt wurde.

Laut dem Magazin Stern sollen beide Vorfälle den Verantwortlichen erst mit erheblicher Verzögerung mitgeteilt worden sein. Diese Information löste bei einigen Führungspersönlichkeiten des Klubs maßlose Erbitterung aus. Die verspätete Meldung über den Gesundheitszustand des Stars wird nun als weiterer Faktor in der internen Kritik an der Sportverwaltung gesehen. Die Kombination aus hohen Fixkosten und unklaren Gesundheitsmanagement schürt die Zweifel an der aktuellen Linie des FC Bayern München.