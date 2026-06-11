Musikalische Begleitung der WM 2026: Die Hits und Hymnen eines globalen Fußballfestes

Von Shakiras globalem Hit über Helene Fischers emotionale Klänge bis hin zu regionalen Hymnen – so klingt die musikalische Weltmeisterschaft 2026.

Die bevorstehende Weltmeisterschaft 2026 verspricht nicht nur ein sportliches Highlight von beispiellosem Ausmaß zu werden, sondern sie wird auch von einer beeindruckenden musikalischen Vielfalt begleitet.

Musik spielt bei einem solchen globalen Ereignis eine zentrale Rolle, da sie die Emotionen der Fans verstärkt und eine verbindende Sprache zwischen den unterschiedlichen Nationen schafft. In diesem Zusammenhang rückt vor allem die neue Hymne 'Dai Dai' ins Rampenlicht. Die weltbekannte Kolumbianerin Shakira, die bereits mit ihren Hits 'Waka Waka' und 'La La La' die Geschichte vergangener Turniere prägte, kehrt nun gemeinsam mit dem nigerianischen Superstar Burna Boy zurück.

Der Song ist ein Paradebeispiel für kulturelle Fusion, da er im Refrain bewusst mehrere Sprachen wie Italienisch, Japanisch, Spanisch, Französisch und Englisch kombiniert. Damit soll die immense Diversität der teilnehmenden Länder symbolisiert und eine Atmosphäre der globalen Zusammengehörigkeit geschaffen werden. Der Klang ist energiegeladen und erinnert an die ekstatischen Gesänge in den Stadionrängen, was den Song zu einem klassischen WM-Hit macht, der die Vorfreude auf den Anpfiff in Mexiko und den anderen Gastgeberländern steigert.

Neben den einzelnen Liedern gibt es einen umfassenden offiziellen Soundtrack, der von Zachary Aaron Golden komponiert wurde. Dabei handelt es sich weniger um ein einzelnes Lied, sondern vielmehr um eine musikalische Grundmelodie, die das gesamte Turnier klanglich einrahmt. Dieser Soundtrack ist strategisch so gestaltet, dass er die kulturellen Identitäten der drei Gastgebernationen USA, Mexiko und Kanada widerspiegelt. Durch die Mischung aus Latin-Elementen und nordamerikanischen Einflüssen aus dem Bereich Pop und Hip-Hop wird eine Brücke zwischen den verschiedenen Regionen geschlagen.

Ein besonders populärer Beitrag auf dem offiziellen FIFA-Album ist der Song 'Goals', interpretiert von ISA, Anitta und Rema. Dieser Titel spielt geschickt mit der Doppeldeutigkeit des Wortes 'Goals', das im Englischen sowohl die sportlichen Tore als auch die persönlichen Lebensziele bezeichnet. Damit wird eine Verbindung zwischen dem sportlichen Ehrgeiz auf dem Platz und den Träumen der Menschen weltweit hergestellt.

Ebenfalls hervorzuheben ist der Song 'Lighter', eine Zusammenarbeit zwischen Jelly Roll aus den USA, Carín León aus Mexiko und dem kanadischen Produzenten Cirkut. Die Kombination aus Country, Rock, Pop und mexikanischen Klängen symbolisiert die Einheit der Gastgeberländer und vermittelt eine Botschaft von Freiheit und Motivation, die die Fans in ihre Anfeuerungsrufe mitnehmen können. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es spezifische musikalische Begleitungen, die eng mit der medialen Berichterstattung verknüpft sind.

Helene Fischer sorgt mit ihrem Song 'Heute Nacht' für die passende Stimmung bei MagentaTV. Obwohl es sich nicht um ein klassisches Fußballlied handelt, lassen sich die Texte über Unsterblichkeit und schlaflose Nächte ideal auf die emotionalen Höhen und Tiefen einer Weltmeisterschaft übertragen. Der Song hat bereits die Spitzenplätze der deutschen Charts erklommen und zeigt, wie Schlager-Elemente in den Kontext eines Sportevents integriert werden können. Parallel dazu präsentiert das ZDF den Titeltrack 'Kurz für immer' von Vincent Weiß.

Dieser Song setzt auf eine eher nostalgische Note und erinnert die Zuhörer daran, die kostbaren Augenblicke des Turniers bewusst zu erleben, bevor sie wieder vergehen. Es ist eine Einladung an die Fans, die fünf Wochen des Fußballfestes in vollen Zügen zu genießen. Für die humorvolle und ausgelassene Seite des Turniers sorgt die Kölner Band Druckluft mit 'Weltmeistermaus'. Basierend auf ihrem Karnevalshit wurde das Lied umgeschrieben, um die feierliche Stimmung der Fans einzufangen.

Die Weltmeistermaus steht hier symbolisch für Menschen, die gemeinsam und ungezwungen feiern. Abgerundet wird das musikalische Panorama durch ein Comeback von Oliver Pocher, der seinen Hit 'Schwarz und Weiß' aus der Heim-WM 2006 wieder ausgräbt. Damit wird ein Bogen in die Vergangenheit gespannt und die Erinnerungen an eines der emotionalsten Turniere der deutschen Fußballgeschichte wachgerufen. Insgesamt zeigt sich, dass die WM 2026 ein multimediales Erlebnis wird, bei dem die Musik die Brücke zwischen Sport, Kultur und nationalem Stolz schlägt





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