Jamal Musiala, der junge, gefeierte Star des FC Bayern München, hat die Aufgabe des Trainings-DJ übernommen und sorgt mit seiner Musik für gute Laune in den Einheiten. Doch am Montag kam es zu einem kurzen Zwischenfall, als die Lautstärke der Musik den Athletiktrainer Bram Geers so sehr ablenkte, dass einige Spieler die Anweisungen nicht mehr verstehen konnten. Thomas Müller musste eingreifen und die Musik für kurze Zeit pausieren. Der Trainer Vincent Kompany hat die Idee für die musikalische Unterstützung während des Trainings eingeführt, um die Stimmung zu heben und die Spieler zu motivieren.

Beim FC Bayern München ist der Training s-DJ eine wichtige, wenn auch nicht fußball erische, Aufgabe. Jamal Musiala , 21, der als eine Art Wunderkind des Rekordmeisters gilt, hat diese Position kürzlich übernommen und sorgt mit seiner Musik auswahl für gute Stimmung. Besonders während des Aufwärmens laufen nun regelmäßig Hip-Hop, Rap oder Elektro-Beats.

Doch diese Neuerung führte am Montag zu einem kurzen Zwischenfall: Die Musik wurde so laut abgespielt, dass einige Spieler die Anweisungen des Athletiktrainers Bram Geers nicht mehr verstehen konnten. Der erfahrene Thomas Müller (35) griff schließlich ein und rief: 'Musik aus!' Daraufhin wurde die Beschallung kurzzeitig pausiert. Die Idee, während des Trainings Musik zu spielen, stammt von Trainer Vincent Kompany (38), der im Sommer 2024 das Team übernehmen wird. Mit den Beats möchte der Coach für eine lockere Atmosphäre sorgen und die Spieler zu Beginn der Einheiten motivieren. Doch es scheint nicht immer leicht, die Balance zwischen Stimmung und Konzentration zu finden, besonders bei engagierten DJs wie Jamal. Bereits zuvor hatten Spieler wie Alphonso Davies (24) und Michael Olise (23) die Aufgabe übernommen, doch Jamal scheint seine neue Rolle mit viel Enthusiasmus auszufüllen. Trotz des Zwischenrufs von Thomas durfte er nach wenigen Minuten die Box wieder einschalten – allerdings in einer moderateren Lautstärke. Jamal wird als eines der aufregendsten Talente des deutschen Fußballs angesehen. Vor allem mit seiner Bodenständigkeit kann er bei den Fans punkten. Thomas hingegen gilt in der Mannschaft als einer der erfahrensten Führungsspieler, der seine Mitspieler zwar mit einer gesunden Portion Humor, aber auch bestimmt auf Linie bringt. Der 35-Jährige, der seit November 2009 mit seiner Jugendliebe Lisa verheiratet ist, hat bereits viele Höhepunkte mit dem FC Bayern erlebt und nimmt sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Position ein. Diese kleinen Neckereien und anderen Handlungen demonstrieren die familiäre Dynamik innerhalb des Teams – eine perfekte Mischung aus Professionalität und Spaß





