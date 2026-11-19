Die Musikjournalisten der Sendung Soundcheck bei Radio Eins stellen ihre Alben der Woche vor. Im Fokus stehen Releases von Bodies, Jake Bugg, Blackhaine und Jimi Tenor.

Freitagabend ab 21 Uhr widmet sich die Sendung " Soundcheck" bei Radio Eins den aktuellen musikalischen Veröffentlichungen. Vier Musikjournalistinnen und -journalisten präsentieren in dieser Ausgabe ihre persönlichen Alben der Woche. Im Mittelpunkt der Auswahl stehen neue Werke der Künstler Bodies, Jake Bugg, Blackhaine und Jimi Tenor, die unterschiedlichste Stile und Herangehensweisen an die aktuelle Musiklandschaft repräsentieren.

Jimi Tenors rhythmische Entdeckungsreise

Der finnische Musiker Jimi Tenor betritt mit seinem neuen Release erneut bekanntes Terrain, das sich durch seine Erraticität und experimentelle Natur auszeichnet. Nach früheren musikalischen Ausflügen in den Big-Band-Jazz und Afro-Beat Eskapaden navigiert er diesmal geradewegs in ein musikalisches Wurmloch. Dieses führt direkt in die Welt musealer Rhythmusmaschinen, die als Herzstück der Kompositionen dienen.

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Als diese speziellen Instrumente identifizieren die Rezensenten spezifische Modelle wie den Seeburg Rhythm Prince, das Böhmmat S oder die Elka Drummer One. Das klangliche Ergebnis dieser Kombination lässt sich treffend mit den Begriffen "gluckert" und "pluckert" beschreiben, was eine lebendige, fast organische Textur erzeugt. Auf der A-Seite des Albums gewinnt Jimi Tenor dabei noch kohärente Pop-Songs, die für Hörer greifbar und strukturiert wirken.

Im Gegensatz dazu driftet die B-Seite der Platte kontinuierlich in fieselige, abstraktere Klangflächen ab. Am Ende dieser Reise durch das Wurmloch winkt eine Hommage an Sun Ra, die als klangliches Ziel der Expedition fungiert. Beide musikalischen Ansätze - der poppige Zugang und die experimentelle Abstraktion - werden als gleichermaßen gut gelungen bewertet. Sie demonstrieren Tenors Fähigkeit, verschiedene musikalische Welten erfolgreich zu verbinden.

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Blackhaine und die brutalistische Architektur des Sounds

Der Künstler, Tänzer, Choreograph und Musiker Tom Heyes, der unter dem Pseudonym Blackhaine auftritt, stammt aus Preston, einer kleinen nordenglischen Provinzstadt in Lancashire. In diesem Zentrum steht die Busstation, die wie ein weißer Betonriegel wirkt. Ihre vier abgerundeten Etagen ragen fast filigran in den Himmel, sodass das Gebäude wie eine brutalistische Kathedrale mitten im Stadtzentrum wirkt.

Diese Struktur wird als Klotz, Fremdkörper und Störfaktor in der kleinen Stadt beschrieben. Sie steht als Zukunftsutopie aus einer vergangenen Zeit inmitten der Provinz. Dass der Künstler aus eben dieser Umgebung stammt, in der der Betonklotz eine dominante Rolle spielt, wird von den Rezensenten nicht als Zufall gewertet. Seine Ästhetik ist untrennbar mit dieser Architektur verbunden.

Das Debütalbum von Blackhaine klingt unverrückbar und brutalistisch genau wie die Busstation seiner Heimatstadt Preston. Es wird als in Beton gegossener Noise-Rap charakterisiert. Dieses Werk versteht sich als Statement-Piece, das nicht gefallen will, sondern stören und anecken soll. Der Sound ist klaustrophobisch, düster und gilt als Affront für alle Sinne.

Diese klangliche Härte wird als passend für die gegenwärtigen, als hässlich empfundenen Zeiten beschrieben. Es entsteht ein Kontrast zur oft polierten Mainstream-Musik, der durch die rohe Ästhetik der Produktion verstärkt wird. Die Verbindung zwischen dem urbanen Raum in Preston und dem musikalischen Output bildet einen zentralen Analysepunkt der aktuellen Rezension.

BODIES und die Kraft des A-cappella-Gesangs

Das A-cappella-Kollektiv BODIES besteht aus sieben weiteren Sängerinnen sowie der australischen Wahlberlinerin Kat Frankie. Diese Gruppe vereint diverse Timbres, um durch Gesang Berührung zu suchen. Sie berühren die Zuhörerinnen und Zuhörer ausschließlich durch ihre Stimme, ohne instrumentale Begleitung.

Die ursprüngliche Funktion des Singens wird hier hervorgehoben: Menschen singen, um sich zu erreichen, zu vereinigen und einander Mut zu machen. Diese Form der gemeinsamen Musikerfahrung bildet die Essenz des Kollektivs. Es nutzt die menschliche Stimme als direktestes Instrument zur emotionalen Verbindung.

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Ihr neues Album "The Dream" wird als betörender Klang-Traum mit Tiefgang beschrieben. Für Hörer, die sich haltlos im offenen KI-Meer schwimmend fühlen, wirft das Album einen echten Rettungsanker aus. Es bietet eine Alternative zu der oft als entfremdend empfundenen digitalen Musiklandschaft. Die menschliche Stimme steht hier für Authentizität und Echtheit.

Jake Buggs persönliches Album "Alamo"

Der Singer-Songwriter Jake Bugg hat sein siebtes Album "Alamo" benannt. Diese Wahl ist ungewöhnlich, da sein Heimatort Nottingham mit dem berühmten Fort Alamo in Texas, das zum Symbol des Unabhängigkeitskrieges wurde, nichts direkt zu tun hat. Im Titeltrack heißt es jedoch: "I'm the last one standing / it's hurting me so / Alamo". Dies verbindet die persönliche Narration mit dem historischen Mythos des Überlebens.

Vor 14 Jahren gelang Jake Bugg mit Songs wie "Lightning Bolt" der Durchbruch. Er wurde damals als Wunderkind der Musikszene gefeiert. Heute ist er 32 Jahre alt und wirkt, so der Eindruck der Rezensenten, desillusioniert vom Musikbusiness. Diese Entwicklung spiegelt sich in seiner aktuellen künstlerischen Position wider.

Jake Bugg ist von seinen Major-Deals losgelöst. Dies ermöglicht ihm nun, sein bisher persönlichstes Album zu veröffentlichen. Diese Phrase wird zwar häufig in der Musikindustrie verwendet, aber bei diesem Werk finden sich laut den Kritiken wirklich schöne Lieder. Besonders in der ersten Hälfte des Albums dominieren diese positiven Aspekte.

Dennoch kommt der Folk-Ergüsse von Jake Bugg an einigen Stellen allzu pathetisch daher. Diese Bewertung relativiert die Begeisterung für das gesamte Werk. Es entsteht ein ambivalentes Bild eines Künstlers, der versucht, sich nach der Zeit im Mainstream-Kontext neu zu definieren. Die Balance zwischen Authentizität und Überwältigung bleibt eine zentrale Diskussionsthema seiner Karriere.