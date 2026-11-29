Ein Lehrer bittet den Berliner Rapper um ein besonderes Abschlussgeschenk für seine 10. Klasse. Doch die Konzerte des Musikers sind ausverkauft – wie reagiert Sido auf den Wunsch?

- Ein Lehrer bittet den Berliner Rapper um ein besonderes Abschlussgeschenk für seine 10. Klasse. Doch die Konzerte des Musikers sind ausverkauft – wie reagiert Sido auf den Wunsch?

Dieser Lehrer möchte seinen Schülerinnen und Schülern zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk machen - und hofft dabei auf die Unterstützung von Rapper Sido.

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„Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, Sido, komm vorbei“, singt Alexander Polzin, besser bekannt als Musiker Alex Morgen, in einem Video bei Instagram, über das zunächst t-online berichtete. Dann rückt er mit seinem Anliegen raus: Er würde seiner 10. Klasse gerne zum Abschluss ein Sido-Konzert ermöglichen.