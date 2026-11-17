Die australische Musiklehrerin Naomi Tekea C. wurde in Perth zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Sie hatte einen 12-jährigen Schüler sexuell missbraucht und dessen Kind geboren.

Die 34-jährige Musiklehrerin Naomi Tekea C. wurde am Dienstag von einem Bezirksgericht in Perth in Australien zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Sie hat sich in allen Anklagepunkten schuldig bekannt und wird wegen zwölf Sexualstraftaten an einem minderjährigen Schüler verurteilt. Das Urteil fasst die schwerwiegenden Vorwürfe zusammen, die gegen die Lehrerin aus Mandurah erhoben wurden und die eine betrügerische Ausbeutung eines 12-jährigen Schülers zum Inhalt haben.

Der Ablauf der Straftaten in Western Australia

Die Taten ereigneten sich, nachdem der zwölfjährige Junge 2023 aus einem anderen Bundesstaat nach Mandurah zog, einer Stadt, die rund 70 Kilometer südlich von Perth im Bundesstaat Western Australia liegt. An seiner neuen Schule spielte der Schüler in einer Band, die von Naomi Tekea C. musikalisch betreut wurde. Diese professionelle Beziehung bildete den Ausgangspunkt für die spätere Ausbeutung des minderjährigen Mädels.

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Manipulation durch Geschenke und Drohungen

Die Musiklehrerin freundete sich nicht nur mit dem Jungen an, sondern auch mit dessen Mutter. Sie fuhr das Kind zur Schule, besaß sogar einen Schlüssel zu dessen Zuhause und nutzte diese Position des Vertrauens für die Taten. Gleichzeitig setzte sie das Opfer unter psychischen Druck, indem sie Geschenke machte und ein Musik-Abonnement bezahlte. Sie drohte ihm jedoch explizit damit, dieses Abo zu kündigen, falls er nicht auf ihre Nachrichten antwortete.

Schwangerschaft und Diagnose psychischer Störungen

Im Mai 2025 erzählte C. laut ABC.net einer Bekannten, sie wünsche sich ein weiteres Baby, und wurde in etwa dieser Zeit schwanger. Im Januar 2026 brachte sie eine Tochter zur Welt, deren Vater der von ihr missbrauchte Schüler ist. Zu diesem Zeitpunkt war der Missbrauch bereits durch eine Überwachungskamera in einem Haus der Mutter aufgeflogen. Das Filmmaterial zeigte C., wie sie den Jungen sexuell missbrauchte, woraufhin die Mutter die Polizei einschlug und C. vor Gericht in Tränen ausbrach.

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Psychiatrische Einordnung und vorzeitige Entlassung

Während der Verhandlung wurde bekannt, dass bei C. nachträglich eine bipolare Störung sowie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurden, die bereits zur Tatzeit bestanden. Inzwischen wird sie medizinisch und psychiatrisch behandelt. Der Richter erklärte, dass der Minderjährige rechtlich nicht in der Lage war, in die sexuellen Handlungen einzuwilligen, auch wenn C. behauptete, in den Jungen verliebt gewesen zu sein. Nach einer verbüßten Strafe von sechseinhalb Jahren kann C. erstmals einen Antrag auf vorzeitige Entlassung auf Bewährung stellen.

Regelung für das neugeborene Kind

Das Gericht erging zudem eine spezifische Anordnung bezüglich des neugeborenen Kindes der Angeklagten. Naomi Tekea C. darf die Tochter nach der Entscheidung der Richter zunächst für ein Jahr mit in die Haftanstalt nehmen. Diese Regelung soll dem Säugling ermöglicht werden, unter der Obhut der Mutter aufzuwachsen, bevor die eigentliche Haftstrafe fortgesetzt wird. Die verhängte Strafe von achteinhalb Jahren bleibt dabei bestehen und beginnt erst nach Ablauf dieses einjährigen Zeitraums vollständig zu laufen.