Musiknews: Kings of Leon, Django Django, Mittekill und Twisted Teens veröffentlichen neue Alben

Kings of Leon und Django Django liefern neue Alben mit Americana-Klang. Mittekill liefert Protestsongs und Twisted Teens überzeugen mit Indie-Sound.

Kings of Leon veröffentlichen ihr zehntes Studioalbum nach zweijähriger Pause. Die Band aus Tennessee kehrt zu akustischen Klängen zurück. Der Unfall von Caleb Followill inspirierte das neue Material.

Kings of Leon Album Unfall Inspiration

Die vier Musiker aus Tennessee sind für große Stadionkonzerte bekannt. Dieses Mal setzen sie auf akustische Gitarren und Americana-Einflüsse. Melancholie prägt den gesamten Sound des Albums. Frontmann Caleb Followill brach sich den Fuß bei einem Unfall mit seinen Kindern. Die geplante Europatour musste daraufhin abgesagt werden.

Also read Star-Goalie Hellebuyck bringt Oilers zur Verzweiflung

Followill saß zu Hause fest und nutzte die Zwangspause für kreative Arbeit. Er griff zur Akustikgitarre und schrieb neues Material. Zusammen mit seinem Bruder entstand intime Musik. Das Album wurde erstmals vollständig von der Band selbst produziert. Der Titel O My Beloved kehrt zu den musikalischen Wurzeln der Gruppe zurück.

Twisted Teens Sub Pop Label Erfolg

Advertisement

Caspian Hollywell und Ramón Santos trafen sich vor zwei Jahren in New Orleans. Die beiden Straßenmusiker begannen schnell zusammen zu arbeiten. In diesem Jahr veröffentlichten sie drei Alben auf kleinen Labels. Plötzlich interessierte sich auch das breite Publikum für ihre Musik. Sie zählen zur Szene der Gitarrenbands jenseits des Undergrounds.

Das neue Album erscheint beim Indie-Schwergewicht Sub Pop. Das Label half bereits anderen Bands zum Durchbruch. Die Twisted Teens bleiben ihrem Low-Fi-Garagensound treu. Country-Twang mischt sich mit schrammeligen Klängen. Sie erzählen Miniaturgeschichten über Liebe und Verzweiflung. Der Wahnsinn der Welt wird in ihren Liedern verarbeitet.

Mittekill Protestsongs NDW Banger

Friedrich Greiling alias Mittekill greift auf Album Nummer zehn vereinzelt in die Tasten. In Deutschland gilt dies als Signal für einen Protestsong. Die Texte werden hin und wieder politisch. Liebeskummer und Verzweiflung an der Weltlage halten sich die Waage. Die Songs sammeln sich zu einer kohärenten Gesamtkollektion.

Besonders hervorzuheben sind krautige NDW-Banger im Sound. Diese Tracks werden stilecht aus dem Jahr 1980 channelt. Der Urschlamm-Sound bleibt geschmackvoll und authentisch. Die Sammlung neuer Lieder überzeugt durch diesen retro-futuristischen Ansatz. Greiling zeigt, dass politische Themen gut mit Musik verbunden werden können.

Django Django Americana Roadmovie

Advertisement

Doveland ist eine amerikanische Stadt, die wahrscheinlich nie existierte. Für Django Django wird sie zum Sehnsuchtsort. Sie dient als Kulisse für ein imaginäres Roadmovie. Das sechste Album der Band klingt nach Americana. Der britische Blickwinkel prägt dabei den Klang.

Bottleneck-Gitarren und Gospelchöre dominieren die Instrumentierung. Elektronische Überdrehtheit wurde durch ruhige Strukturen ersetzt. Die Musik wirkt fokussierter als in früheren Veröffentlichungen. Doch die Band behält ihre charakteristische Exzentrik bei. Die Extraportion an Besonderheit bleibt erhalten. Das Album bietet eine intensive Reise durch diesen fiktiven Ort.