Instrument Stacks, Strumming, erweiterte Stem Separation: Cubase 16 soll die Musikproduktion erleichtern. Wir testen, was davon im Studioalltag wirklich zählt.

Musiksoftware Cubase 16 im Test: Was neu ist und wann sich das Update lohnt". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Mit der neuen Generation seines Nxtpaper-Displays macht TCL einen Sprung nach vorn.

Das P80 Ultra hätte allerdings mehr Power verdient. Trusted Publishing ersetzt Registry-Tokens in CI/CD-Pipelines durch kurzlebige Identitätsnachweise. npm, PyPI und crates.io setzen dies unterschiedlich um. Bookmarklets übernehmen im Browser praktische Dienste. Den JavaScript-Code dafür liefern KI-Chatbots in wenigen Sekunden.

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Wir vergleichen Bild, Bedienung und KI von sechs 65-Zoll-TVs und zeigen Einstellungen, die den Datenabfluss mindern, ohne alle Smart-Funktionen abzuschalten. Kai Spichale, Application Engineering Manager bei SAP, erklärt, warum mehr Produktivität durch KI nicht automatisch zu schnellerer Software Delivery führt. Beim Lernen, zum Beispiel einer Sprache, möchte man handschriftliche Aufzeichnungen, PDFs, Audio und Vokabelkarten unter einen Hut bekommen. Goodnotes hilft.