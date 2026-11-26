Rund 17.000 vom Menschen geschaffene Himmelskörper umkreisen derzeit die Erde. Geht es nach Elon Musk, soll in den kommenden Jahrzehnten ein Vielfaches hinzukommen. Hunderttausende kleine Rechenzentren will SpaceX ins All schießen.

Rund 17.000 vom Menschen geschaffene Himmelskörper umkreisen derzeit die Erde. Geht es nach Elon Musk, soll in den kommenden Jahrzehnten ein Vielfaches hinzukommen. Hunderttausende kleine Rechenzentren will SpaceX ins All schießen.

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk darf ein Netzwerk aus einer Million Satelliten für Rechenzentren im Weltraum aufbauen. Die US-Kommunikationsbehörde FCC genehmigte das Projekt mit dem Namen "Starmind". Damit solle die rasant wachsende Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz bedient werden. Den Auflagen zufolge muss SpaceX bis spätestens November 2033 mit dem Aufbau beginnen.

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Bis November 2035 müssen 100.000 Satelliten im All sein. Bis November 2038 muss es die Hälfte sein. Die Genehmigung erlaube es dem Unternehmen, eine neue Technologie voranzutreiben, teilte die Behörde mit. Diese stärke die Führungsrolle der USA in Raumfahrt und KI.