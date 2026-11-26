Musk: Jedes US-Kind soll zwei SpaceX-Aktien erhalten

bekannt gegeben hatte, für jedes derzeit aktive „Trump Account“ eine neu ausgegebene Stammaktie der Klasse A bereitzustellen. Musk hatte bereits im vergangenen Monat angekündigt, jedem Kind in den USA eine SpaceX-Aktie übertragen zu wollen.

Zudem hatten SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell und ihr Ehemann zugesagt, Anteile aus ihren eigenen SpaceX-Beständen für mehr als 2 Millionen Kinder mit Trump Accounts zur Verfügung zu stellen. Bei den „Trump Accounts“ handelt es sich um steuerbegünstigte Anlage- und Vorsorgekonten, die von der US-Regierung im Rahmen des Gesetzespakets „Working Families Tax Cuts“ von 2025 für jedes Kind in den USA eingeführt wurden.

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Das Modell funktioniert ähnlich wie ein Individual Retirement Account : Das Konto steht im Eigentum des Kindes und wird bis zu dessen Vollendung des 18. Lebensjahres von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten verwaltet. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.