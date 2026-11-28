Elon Musk zeigte sich ungehalten über zwei Fälle unerlaubter Starlink-Nutzung, die mit dem iranischen Vorgehen gegen US-Truppen zusammenhingen. Zudem kontrollierten US-Streitkräfte Einwegdrohnen über Starshield unter Verwendung eines günstigeren Tarifs. Angesichts des Ukrainekriegs und des Irankonflikts wird der Einsatz von Starlink in Krisengebieten kritisch beobachtet, insbesondere aufgrund der fehlenden Lizenz für den Betrieb im Iran und der strengen Kontrolle des Internetzugangs durch die iranische Regierung.

sei wütend geworden, als er von zwei Fällen unerlaubter Starlink -Nutzung erfahren habe, sagten zwei mit internen Beratungen des Unternehmens vertraute Personen der Zeitung. Sein Team sei zu dem Schluss gekommen, dass beide Fälle mit dem iranischen Vorgehen gegen US-Truppen ​zusammenhingen.

Musk sei zudem darüber informiert worden, dass die US-Streitkräfte Einwegdrohnen über die militärische Starlink-Version Starshield gesteuert ⁠hätten. Dabei ⁠sei jedoch ein günstigerer, für Bodeneinsätze gedachter Tarif gewählt worden, erklärte einer der Insider. Auch hier habe Musk ungehalten reagiert. Der Unternehmer hatte über Jahre immer wieder Donald Trumps Nähe gesucht und Präsenz in den Machtzirkeln gezeigt.

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Zuletzt startete er nach den Midterms den Versuch, sich von Trumps Maga-Bewegung zu distanzieren (mehr dazuteilte der Nachrichtenagentur ​Reuters mit, ein Bericht ‌zu diesem Thema an Hegseths Büro sei ihm »nicht bekannt«. SpaceX und das iranische Außenministerium reagierten zunächst nicht auf Anfragen. Angesichts des Ukrainekriegs und des Irankonflikts wird der Einsatz von Starlink in Krisengebieten kritisch beobachtet. Das ‌gilt auch für die Kontrolle des Dienstes durch die US-Regierung und die illegale Nutzung durch sanktionierte Akteure.