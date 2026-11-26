Das Musk-Unternehmen SpaceX erhält die Erlaubnis, bis zu eine Million KI-Satelliten in den Orbit zu bringen. Was es mit dem Projekt „Starmind“ auf sich hat.

Das Musk-Unternehmen SpaceX erhält die Erlaubnis, bis zu eine Million KI-Satelliten in den Orbit zu bringen. Was es mit dem Projekt „Starmind“ auf sich hat.darf bis zu eine Million Satelliten zur Errichtung von Weltraum-Rechenzentren für KI-Anwendungen in den Erdorbit schicken.

Die US-Regulierungsbehörde FCC erteilte dem Projekt des Konzerns mit dem Namen „Starmind“ laut einer Mitteilung vom Mittwoch eine entsprechende Genehmigung. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Unterwegs in Berlin Newsletter“ bereits abonniert.

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Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie „Indem sie Rechenkapazitäten über die Erdoberfläche hinaus verlagern, werden SpaceX und die zahlreichen Wettbewerber, die an ihren eigenen Datenzentren im Orbit arbeiten, den Anforderungen der Zeit gerecht“, sagte FCC-Chef Brendan Carr. Die Befürworter vonvon SpaceX gestanden hatte.