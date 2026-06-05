Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Leipziger Assan Ouédraogo als Ersatz für den verletzten Lennart Karl in den WM-Kader berufen. Karl erlitt im Training einen Muskelbündelriss und verpasst damit das Turnier. Ouédraogo, ebenfalls jung und talentiert, soll ähnliche Qualitäten wie Karl einbringen.

Der deutsche Nationalspieler Lennart Karl hat im Training einen Muskelbündelriss erlitten und wird daher die bevorstehende Weltmeisterschaft verpassen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat als Ersatz den Leipziger Mittelfeldspieler Assan Ouédraogo nachnominiert.

Karl, der erst am vergangenen Sonntag beim 4:0-Sieg gegen Finnland sein Startelf-Debüt für die DFB-Auswahl gegeben hatte, galt als aufstrebendes Talent und hatte sich bereits Hoffnungen auf einen Stammplatz im WM-Kader gemacht. Sein Ausfall ist ein herber Rückschlag für das Team. Nagelsmann äußerte sein Bedauern über Karls Verletzung und lobte dessen positive Eigenschaften wie Unbekümmertheit, Spielwitz und Tempo. Gleichzeitig betonte er, dass der junge Karl noch viele Turniere vor sich habe, was jedoch nur ein kleiner Trost sei.

Der Verband hätte den Aufsteiger der vergangenen Saison sehr gerne im Team gehabt. Ouédraogo, 20 Jahre alt, absolvierte bislang nur ein Länderspiel für Deutschland, als er im November gegen die Slowakei (6:0) debütierte und ein Tor erzielte. Anschließend wurde seine Entwicklung durch zwei Knieverletzungen unterbrochen, erst Anfang April gab er sein Comeback bei RB Leipzig.

Nagelsmann vergleicht Ouédraogo mit Karl und betont, dass auch er einen klasse Einstand in der Nationalmannschaft hatte, hochtalentiert sei und nun mutig und unbeschwert auftreten solle. Die WM-Nominierung ist für Ouédraogo eine große Chance, sich zu beweisen und den Abgang von Karl zu kompensieren. Die deutsche Mannschaft muss sich dadurch kurzfristig umstellen, hat aber mit Ouédraogo einen ähnlich spielintelligenten und dynamischen Akteur zur Verfügung. Beide Spieler verkörpern einen frischen, offensiven Stil, der dem Team gutgetan hätte.

Die Entscheidung Nagelsmanns zeigt, dass er trotz des Ausfalls von Karl weiter auf junge, unverbrauchte Kräfte setzt. Für Ouédraogo ist es die Belohnung für seine Rückkehr nach Verletzungspausen und seine starken Leistungen im Verein. Die WM rückt näher und die Mannschaft muss nun ohne Karl, aber mit Ouédraogo die Vorbereitung fortsetzen. Der Muskelbündelriss ist eine Verletzung, die oft mehrere Wochen bis Monate dauert, daher kommt ein Einsatz bei der WM für Karl nicht infrage.

Der DFB hat damit die schwierige Situation, einen talentierten Spieler zu ersetzen, der bereits im Mannschaftskreintegriert war. Ouédraogo muss nun schnell die nötige Spielpraxis und Abstimmung mit den Kollegen finden. Die WM wird für die deutsche Mannschaft ohne Karl stattfinden, mit der Hoffnung, dass Ouédraogo ähnliche positive Impulse setzen kann. Nagelsmanns Aussage über Ouédraogo unterstreicht, dass er dieselben Qualitäten wie Karl in die Mannschaft einbringen soll.

Beide Spieler sind für ihre Schnelligkeit, Technik und offensive Dreistigkeit bekannt. Die WM-Teilnahme für Ouédraogo ist eine große Chance in seiner Karriere, nachdem er zuvor von Verletzungen gebremst wurde. Die deutsche Nationalmannschaft hat mit Karl einen wichtigen Spieler für die Zukunft verloren, aber mit Ouédraogo einen hoffnungsvollen Ersatz gefunden. Die WM-Vorbereitung läuft weiter, das Team muss sich anpassen.

Die Nachnominierung von Ouédraogo ist ein Signal für Kontinuität und Vertrauen in junge Spieler. Der Ausfall von Karl ist besonders bitter, da er gerade seinen Durchbruch in der Nationalmannschaft erlebt hatte. Ouédraogo steht nun in der Verantwortung, die Lücke zu füllen. Die Mannschaft hat dadurch mehr Flexibilität im Mittelfeld, aber weniger Erfahrung.

Die WM wird zeigen, wie gut Ouédraogo die Aufgabe meistert. Nagelsmann hat keine Zeit, umzudenken, und setzt auf die nächste Generation. Karl wird der Mannschaft fehlen, aber er hat noch lange Karriere vor sich. Ouédraogo kann sich nun profilieren.

Das Team mussTogetherbleiben und die WM als Einheit angehen. Die Verletzung von Karl ist ein Schock, aber der Fußball bringt solche Situationen mit sich. Ouédraogo ist bereit, sein Chance zu nutzen. Die WM wird ohne Karl stattfinden, mit der Hoffnung auf Ouédraogo.

Die deutsche Mannschaft hat viele Talente, und dieser Wechsel ist ein Beleg dafür. Nagelsmanns Worte zeigen Empathie und gleichzeitig den Blick nach vorn. Die WM ist das große Ziel, und nun muss das Team mit dem Kader antreten, der verfügbar ist. Ouédraogo ist eine spannende Option, die das Spiel bereichern kann.

Karls Ausfall ist bedauerlich, aber nicht das Ende. Die WM wird weitergehen





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