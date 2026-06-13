Müsli ist nicht gleich Müsli - Unterschiede in der Zutatenliste

Aktuelle Studien bestätigen, dass Müsli nicht automatisch gesund ist. Entscheidend sind Vollkornanteil, Ballaststoffe und Zucker. Naturbelassene Mischungen schneiden besser ab als Crunchy-, Schoko- oder stark gesüßte Varianten. Ein Blick auf die Zutatenliste lohnt sich, da Zucker häufig als Glukosesirup, Fruktosesirup, Dextrose, Maltodextrin oder Gerstenmalzextrakt auftritt.

Viele greifen morgens ganz selbstverständlich zur Müsli schale, doch der Frühstücksklassiker hält nicht immer, was sein gesundes Image verspricht. Müsli ist nicht gleich Müsli , und entscheidend sind Vollkornanteil , Ballaststoffe und Zucker .

Naturbelassene Mischungen schneiden klar besser ab als Crunchy-, Schoko- oder stark gesüßte Varianten. Die Zuckerfalle droht oft, und manche Müslis machen schnell wieder hungrig. Im Supermarkt reicht die Auswahl von klassischen Flockenmischungen über Schoko- und Proteinmüslis bis hin zu Knuspermüsli und Granola. Granola sind geröstete Mischungen mit den typischen knusprigen Stückchen.

Die Unterschiede sind groß, und der Name allein verrät deshalb wenig über die Qualität. Der Schweizer Arzt Maximilian Bircher-Benner entwickelte um 1900 für die Patienten seines Sanatoriums eine Mahlzeit aus Haferflocken, Äpfeln, Nüssen, Zitronensaft und Kondensmilch. Das Birchermüesli gilt als Vorläufer des heutigen Müslis, aber viele moderne Fertigmischungen haben nur noch wenig gemeinsam mit dem Original. Die Unterschiede sind teils erheblich, und einige Produkte enthalten vergleichsweise wenig Zucker, andere kommen auf mehr als 20 Gramm pro 100 Gramm.

Ein Blick auf die Zutatenliste lohnt sich deshalb, da Zucker häufig als Glukosesirup, Fruktosesirup, Dextrose, Maltodextrin oder Gerstenmalzextrakt auftritt. Es wird empfohlen, genauer hinzuschauen und die Zutaten zu studieren, bevor man ein gesundes Müsli kauft. Eine gesunde Option ist es, die einzelnen Komponenten zu kaufen und ein eigenes Müsli zu mischen. Als Basis empfiehlt sich Haferflocken, kombiniert mit Leinsamen, Nüssen und Weizenkleie.

So lässt sich der Ballaststoffgehalt erhöhen und das Müsli individuell zusammenstellen. Ein Frühstück mit vielen schnell verfügbaren Kohlenhydraten kann den Blutzuckerspiegel rasch ansteigen lassen, und der Körper reagiert mit einer erhöhten Insulinausschüttung. Sinkt der Blutzucker anschließend wieder deutlich ab, meldet sich häufig schnell erneut der Hunger. Rosinen, Datteln oder getrocknete Cranberrys liefern Ballaststoffe und verschiedene Mikronährstoffe, aber sie enthalten auch deutlich mehr Zucker und Kalorien als frisches Obst.

Nüsse punkten mit ungesättigten Fettsäuren, Eiweiß sowie Vitaminen und Mineralstoffen, aber sie liefern auch viel Energie. Deshalb spielt auch hier die Menge eine wichtige Rolle. Hersteller rechnen meist mit 40 bis 50 Gramm Müsli pro Portion, aber in vielen Haushalten fällt die Schüssel deutlich voller aus. Für Brünke ist Müsli dennoch eine gute Basis für den Tagesstart, aber es sollte variieren, damit die Ernährung nicht zu einseitig wird.

Gerade bei Knusper- und Schokomüslis lohnt sich ein genauer Blick auf die Zutatenliste, da die Unterschiede zwischen den Produkten oft größer ausfallen, als viele Verbraucher vermuten





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Müsli Vollkornanteil Ballaststoffe Zucker Naturbelassene Mischungen Crunchy- Schoko- Oder Stark Gesüßte Varianten Zutatenliste Glukosesirup Fruktosesirup Dextrose Maltodextrin Gerstenmalzextrakt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ernährung: Zucker: Wieviel ist für Kinder vertretbar?Ernährungsexpertin Jutta Löbert erklärt, wieviel Zucker für Kinder vertretbar ist und verrät ein Rezept für eine Süßigkeitenalternative.

Read more »

Wo Tanken und Laden in Europa am günstigsten istVor der Autofahrt in den Sommerurlaub lohnt der Preisvergleich. Bei Sprit und Ladestrom gibt es in Europa große Unterschiede.

Read more »

Auswandern nach Österreich als Rentner: Hat man dort Vorteile?Österreich ist das beliebteste Auswanderziel deutscher Rentnerinnen und Rentner. Trotz gleicher Sprache gibt es Unterschiede – die sollte man beachten.

Read more »

Junikäfer und Maikäfer: Das sind die UnterschiedeObwohl Junikäfer und Maikäfer Ähnlichkeiten aufweisen, gibt es doch Unterschiede zwischen den beiden Arten. Im Garten-Tipp erfahren Sie, wie Sie sie unterscheiden.

Read more »