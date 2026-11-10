Muslic mahnt Schalke-Fans nach Pfiffen gegen Junior Adamu zur Geschlossenheit

Schalke-Trainer Miron Muslic kritisiert den Unmut der eigenen Anhänger gegen Junior Adamu. Nach dem Treffer in Hoffenheim fordert er dauerhafte Unterstützung für die Mannschaft.

Schalke-Trainer Miron Muslic (44) hat die eigenen Anhänger öffentlich zur Geschlossenheit aufgerufen. Auslöser waren Pfiffe und Murren gegen Junior Adamu (25) nach dem 0:2 gegen Leipzig am vorletzten Spieltag. Eine Woche später äußerte sich der Trainer nach der 1:2-Niederlage in Hoffenheim deutlich zu dem Verhalten auf den Rängen.

Die Beziehung zwischen Muslic und den Fans gilt bislang als sehr harmonisch. Nach Siegen zählt der Coach häufig zu den Ersten, die in der Kurve gefeiert werden. Nun gab es erstmals etwas Knatsch zwischen beiden Seiten.

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Pfiffe gegen Junior Adamu nach der Niederlage gegen Leipzig

Die Reaktionen der Anhänger nach dem 0:2 gegen Leipzig richteten sich vor allem gegen Junior Adamu. Der Stürmer musste den Groll der Schalker Fans abbekommen, weil seine Aktionen im Publikum mit Raunen begleitet wurden.

Vereinzelt gab es sogar Pfiffe gegen den Angreifer. Diese Stimmung blieb nicht unbemerkt und wurde im Umfeld der Mannschaft intensiv diskutiert.

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Muslic reagierte nach dem Spiel in Hoffenheim und zählte die eigenen Fans an. Er sagte, es habe gegen Leipzig Unmut bei den Anhängern gegeben, die murrig gewesen seien und sich auf Adamu eingeschossen hätten. Diese Haltung gefalle ihm überhaupt nicht.

Muslic fordert Rückhalt für Junior Adamu

Miron Muslic kritisierte das Verhalten der Anhänger deutlich und forderte mehr Zusammenhalt im Verein. Aus seiner Sicht müssen die Schalker als Einheit auftreten, und die Mannschaft braucht dauerhafte Unterstützung von den Rängen.

Der Trainer betonte, dass Schalke nur gemeinsam erfolgreich sein könne. Die Mannschaft brauche Rückhalt, auch wenn die Ergebnisse nicht stimmen.

Junior Adamu erzielte in Hoffenheim das erste Stürmertor der Saison für Schalke. Zudem wurde er von den Fans zum Man of the Match gewählt. Für Muslic war dies eine Genugtuung und zugleich ein Zeichen für das feine Gespür der Anhänger.

Der Coach erklärte, dass es für Adamu in den vergangenen Wochen nicht einfach gewesen sei, da er mehrere Chancen liegengelassen habe. Für Stürmer sei es jedoch immer wichtig, dass sie treffen, und genau das sei Adamu nun gelungen.

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Schalke wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg

Der FC Schalke 04 ist seit sieben Spielen ohne Sieg, und genau dieser Umstand setzt Trainer Miron Muslic unter Druck. Trotz der Niederlage in Hoffenheim sieht er in der Leistung seiner Mannschaft Fortschritte.

In Hoffenheim gab es zwar keine Punkte, doch über weite Strecken zeigte Schalke eine ordentliche Leistung. Dieser Auftritt macht Muslic Hoffnung auf bessere Resultate.

Der Schalke-Coach sagte, sein Team befinde sich in einem Prozess. Auch wenn kleine Schritte nötig seien, sei er zuversichtlich, dass seine Mannschaft wieder Spiele gewinnen werde.

Siege sind für Schalke und Muslic dringend notwendig, denn Fußball bleibt am Ende ein Ergebnissport. Bleiben die Resultate aus, könnte der Unmut auf den Tribünen erneut aufflammen und zu neuem Knatsch zwischen Fans und Trainer führen.