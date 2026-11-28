Schalke 04 geht in Paderborn mit 1:8 unter. Trainer Miron Muslic zerlegt sein Team aber mit Worten, wie sie in der Bundesliga nur selten zu hören sind.

Nach dem 1:8-Debakel beim Mitaufsteiger SC Paderborn haben sich die Spieler des FC Schalke 04 eine knallharte Abrechnung anhören müssen. Trainer Miron Muslic bekam von Sportvorstand Frank Baumann sofort das Vertrauen ausgesprochen .

Und der 44 Jahre alte Aufstiegs-Coach nutzte diese Rückdeckung zu einer Kritik an seinem Team, wie man sie in dieser Schärfe in der Bundesliga nur selten hört: „Ich kann mich als Trainer von Schalke 04 nur entschuldigen für diese Leistung. Ich fühle große Scham. Es ist eine Schande.

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“Schalke-Trainer Muslic zerlegt seine Mannschaft „Alles, was wir uns seit Mai 2025 aufgebaut haben, wird gerade auf der Überholspur zerstört“, sagte Muslic. „Ich übernehme die volle Verantwortung für die Startelf. Ich übernehme die volle Verantwortung für unseren Matchplan. Und ich übernehme die volle Verantwortung für das Resultat.