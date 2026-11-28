Nach einer Antibiotika-Einnahme rebelliert bei vielen Menschen der Bauch. Blähungen, Durchfall und Schmerzen machen den Alltag zur Qual. Zwei Mediziner verraten, was dem gereizten Verdauungstrakt wirklich hilft.

Nach einer Antibiotika -Einnahme rebelliert bei vielen Menschen der Bauch. Blähungen, Durchfall und Schmerzen machen den Alltag zur Qual. Zwei Mediziner verraten, was dem gereizten Verdauungstrakt wirklich hilft.

Ob hartnäckige Blasenentzündung oder eitrige Mandelentzündung: Sind Bakterien die Krankmacher, führt oft kein Weg an Antibiotika vorbei. Diese Medikamente greifen aber nicht nur die Krankheitserreger an, sondern können auch nützliche Bakterien beeinflussen, zum Beispiel im Darm. Das kann Blähungen, Durchfall oder Bauchschmerzen geben. Sollte man seinen Darm nach einer Antibiotika-Therapie gezielt stärken?

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Eine Gastroenterologin und ein Infektiologe beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.