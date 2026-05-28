Musterverfahren zu Uni Immo Wohnen ZBI: Anleger können sich kostengünstig beteiligen

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat ein Musterverfahren zum offenen Immobilienfonds Uni Immo Wohnen ZBI genehmigt. Geklärt werden soll, ob das Risiko im Basisinformationsblatt falsch dargestellt wurde. Anleger können sich ohne hohes Kostenrisiko anschließen.

Der offene Immobilienfonds Uni Immo Wohnen ZBI ist zum Symbol für die anhaltende Krise der Branche geworden. Im Juni 2024 musste der Fonds seinen Immobilienbestand um fast 800 Millionen Euro auf rund vier Milliarden Euro abwerten.

Diese drastische Neubewertung löste eine Welle von Rückgaben aus, die auch andere offene Immobilienfonds traf. Vor diesem Hintergrund hat das Landgericht Nürnberg-Fürth nun ein Musterverfahren nach dem Kapitalanlage-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) genehmigt. Darin soll geklärt werden, ob die Fondsgesellschaft ZBI im Basisinformationsblatt das Risiko einer möglichen Abwertung verharmlost hat. Anleger, die Anteile an dem Fonds erworben haben, können sich diesem Verfahren anschließen, ohne selbst ein kostspieliges Einzelverfahren führen zu müssen.

Der Rechtsanwalt Christian Herrmann von der Kanzlei Tilp, der das Musterverfahren angestrengt hat, betont, dass Anleger sich kostengünstig beteiligen können. Das Verfahren bietet eine Möglichkeit, ohne hohes Kostenrisiko Rechtssicherheit zu erlangen. Die Entscheidung des Gerichts könnte richtungsweisend für die gesamte Branche der offenen Immobilienfonds sein. Die rechtliche Grundlage für das Musterverfahren liefert ein Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth aus Februar 2025, das die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erstritten hat.

Die Richter bestätigten, dass ZBI das Risiko des Fonds im Basisinformationsblatt zu niedrig angesetzt hatte. Auf Basis dieses Urteils soll nun der Europäische Gerichtshof (EuGH) prüfen, ob offene Immobilienfonds in ihren Informationsblättern grundsätzlich zu optimistisch dargestellt werden. Das Musterverfahren, das Herrmann vorantreibt, zielt in eine ähnliche Richtung.

Allerdings müssen er und seine Kollegen zunächst innerhalb von sechs Monaten neun weitere gleichartige Klagen einreichen, bevor das Bayerische Oberste Landesgericht in München das Verfahren eröffnen kann. Herrmann zeigt sich zuversichtlich, die erforderlichen Klagen zu sammeln. Anleger, die sich beteiligen wollen, müssen eine eigene Klage gegen ZBI einreichen und sich dem Musterverfahren anschließen, sobald es beginnt. Dies bietet den Vorteil, dass sie keine hohen Prozesskosten im Falle einer Niederlage tragen müssen, da die Kosten im Musterverfahren geteilt werden.

Parallel zu den Klagen gegen die Fondsgesellschaft laufen auch Verfahren gegen die Banken, die den Uni Immo Wohnen ZBI vertrieben haben. Insbesondere Volks- und Raiffeisenbanken stehen im Fokus, weil ihre Berater den Fonds als vermeintlich sichere Anlage empfohlen haben. Der Rechtsanwalt Giorgios Aslanidis von der Kanzlei Aslanidis, Kress und Häcker-Hollmann hat bereits mehrere Erfolge erzielt, zuletzt gegen die Volksbank Baumberge aus Nordrhein-Westfalen. Er berichtet, dass die meisten Klagen mit einem Vergleich enden, bevor ein Urteil gesprochen wird.

Aslanidis sieht das Musterverfahren als sinnvolle Option für Anleger, die ohne größere Kostenrisiken ihre Ansprüche verfolgen möchten oder die kein eigenes Verfahren führen wollen. Er warnt jedoch, dass ein Musterverfahren nicht automatisch zu einer Entschädigung aller Betroffenen führe. Dennoch sind sich beide Anwälte einig, dass ein erfolgreicher Ausgang des Musterverfahrens Signalwirkung haben könnte: Es wäre auf andere offene Immobilienfonds anwendbar, die in ihren Informationsblättern eine ähnlich unzureichende Risikodarstellung aufweisen.

Anleger sollten daher die Entwicklung genau beobachten und gegebenenfalls ihre Rechte sichern. Insgesamt zeigt der Fall Uni Immo Wohnen ZBI, wie wichtig eine transparente und realistische Risikokommunikation in der Immobilienfondsbranche ist





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