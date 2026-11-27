Bekleidungsingenieurin Katharina Engelhardt, 58, blickt auf eine langjährige Karriere in einem großen Sportartikelunternehmen zurück. Mit den Wechseljahren von zehn Jahren gerät einiges in Wanken – und sie wagt etwas Neues.

Katharina Engelhardt, 58 Jahre, ist Bekleidungsingenieurin und blickt auf eine langjährige internationale Karriere in einem großen Sportartikelunternehmen zurück. Sie war immer strukturiert und hat ihr Leben durchgeplant – bis vor rund zehn Jahren die Wechseljahre einiges ins Wanken brachten, auch beruflich.

Das war um meine Menopause herum. Ich war damals 48 und habe in meinem beruflichen Umfeld, in dem ich schon viele Jahre erfolgreich gearbeitet hatte, zum ersten Mal das Feedback bekommen, ich sei aggressiv. Und dieses Wort passte überhaupt nicht zu meinem Selbstbild. Das hat mich sehr getroffen.

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Ich habe mich gefragt, ob da etwas dran ist, und habe begonnen, mich mit mir selbst mehr zu beschäftigen. Dass ich mein halbes Leben eigentlich nur funktioniert habe. Ich bin Bekleidungsingenieurin, also studierte Näherin und Strickerin. Ich habe zwei Kinder, habe immer in Vollzeit gearbeitet, in einem Sport-Unternehmen, männerdominiert, bei dem es um Leistung und Wettbewerb geht.