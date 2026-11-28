Xenia Arkhipova aus Oleschky muss 2022 ihre Heimatstadt verlassen und lebt anschließend in Cherson, auf der gegenüberliegenden Seite des Dnipro, nur wenige Kilometer von ihrer Heimat entfernt - bis es auch dort zu gefährlich wird. Trotzdem hilft sie anderen, die Region zu verlassen.

Xenia Arkhipova aus Oleschky muss 2022 ihre Heimatstadt verlassen und lebt anschließend in Cherson, auf der gegenüberliegenden Seite des Dnipro, nur wenige Kilometer von ihrer Heimat entfernt - bis es auch dort zu gefährlich wird.

Trotzdem hilft sie anderen, die Region zu verlassen. Die Ukrainerin Xenia Arkhipova ist vor vier Jahren aus Oleschky ins 50 Kilometer entfernte Mikolaiv gezogen. Im Frühjahr dieses Jahres begann sie mit der Unterstützung eines Vereins, weitere Menschen aus Oleschky zu evakuieren. Inzwischen erreichen sie auch Anfragen aus umliegenden Orten.

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Die jüngst abgeschlossene Evakuierungsaktion aus Oleschky hat es vielen Menschen ermöglicht, die besetzte Stadt zu verlassen. Und sie macht weiter. Denn solange Menschen in der Besatzung zurückbleiben und um ihre Hilfe bei der Ausreise bitten, kann Arkhipova sie nicht zurücklassen. Ihre Arbeit ist gefährlich: Russische Kontrollpunkte, die Überprüfung von Handys, Drohnen, Minen, Gewalt und die Angst vor Entdeckung machen jede Ausreise zu einem Risiko.