Mutiny mit Jason Statham: Actionfilm jetzt digital zum Kauf

Der Actionfilm Mutiny mit Jason Statham erscheint diesen Monat digital zum Kauf, im Abo ist er vorerst nicht enthalten. Die Vorbestellung kostet 13,99 Euro.

Der Actionfilm Mutiny mit Jason Statham erscheint diesen Monat digital bei Amazon, Apple TV und weiteren Anbietern. Zunächst ist der Film nur zum digitalen Kauf erhältlich, das Verleihen folgt später. Vorbestellen lässt sich der Titel bereits heute für 13,99 Euro.

Der britische Actionstar Jason Statham schickt mit Mutiny einen neuen Thriller ins Rennen, der nach seinem Kinostart nun einen Termin für den digitalen Heimkino-Markt hat. Der Film gehört laut Redaktion zu den beliebtesten Topsellern bei Prime Video.

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Handlung und Mechanik des Actionfilms

Die Handlung von Mutiny spielt größtenteils auf einem Frachtschiff, auf dem es laut Beschreibung ordentlich zur Sache geht. Jason Statham übernimmt die Rolle des ehemaligen Royal-Marine-Kommandosoldaten Cole Reed.

Reed arbeitet inzwischen als Sicherheitsmann für einen milliardenschweren Geschäftsmann. Als sein Arbeitgeber direkt vor seinen Augen ermordet wird, gerät ausgerechnet Reed selbst unter Verdacht. Aus dieser Ausgangslage entwickelt sich der Konflikt des Films.

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Wer Jason Statham vor allem für kompromisslose Action kennt, weiß bei Mutiny schnell, worauf er sich einlässt. Der Film setzt weniger auf komplizierte Charakterdramen als auf Schießereien, Nahkämpfe und einen einzelnen Helden, der sich gegen eine Übermacht behaupten muss.

Kritikerstimmen und Zuschauerwertung im Vergleich

Mutiny erhält bei den Kritikern aktuell 50 Prozent positive Wertungen, während die Zuschauerwertung bei 85 Prozent Zustimmung liegt. Der Film ist damit vor allem ein Publikumsliebling und weniger ein Liebling der Fachpresse.

Trotz der geteilten Kritikerstimmen loben die Kritiker einzelne Aspekte des Films, vor allem die Action-Szenen. Hervorgehoben werden die brutalen Nahkämpfe, die teilweise kreative Verwendung von Gegenständen als Waffen und die körperliche Härte der Auseinandersetzungen.

Eine Stimme aus den Rezensionen beschreibt den Film als unterhaltsam und spannend. Sinngemäß heißt es, der Film habe viel Spaß gemacht, und wie die meisten Jason-Statham-Filme biete er packende Action und reinen Nervenkitzel. Für dieses Genre sei das völlig ausreichend, um einen guten Film zu machen.

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Streaming-Abo bleibt vorerst ohne Mutiny

Mutiny wird im Streaming-Abo derzeit nicht angeboten, sondern ist nur zum Kauf und später zum Verleih verfügbar. Ein Termin für den Start in einem Abo ohne zusätzliche Kosten steht noch nicht fest.

Nach aktuellem Stand muss sich das Publikum laut Berichterstattung auf einen längeren Wartezeitraum einstellen. Vor dem kommenden Jahr ist nicht damit zu rechnen, dass der beliebte Film in eine Flatrate aufgenommen wird.