Die Polizei hat zwei Syrern verboten, die Weihnachtsmärkte in Hagen zu betreten. Die Brüder gelten laut Polizei als Gefährder.

Die Polizei hat zwei Syrern verboten, die Weihnachtsmärkte und andere weihnachtliche Veranstaltungen in Hagen sowie bestimmte Bereiche der Innenstadt zu betreten. Die Brüder gelten laut Polizei als Gefährder.waren am 1.

Oktober dieses Jahres von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden. Danach hatte die Behörde beim Amtsgericht aus gefahrenabwehrenden Gründen eine längerfristige Unterbringung der beiden Syrer in Polizeigewahrsam beantragt. Diese wurde aber nicht bewilligt. Die zwei 20 und 24 Jahre alten Männer kamen wieder auf freien Fuß.

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Weil die Polizei aber weiterhin annimmt, dass von ihnen Gefahr ausgeht, hat sie jetzt ein Betretungsverbot für die Weihnachtsmärkte und einige Bereiche der Hagener Innenstadt verhängt. So sollten"" abgehalten werden, heißt es in der polizeilichen Anordnung, aus der die Bild als erstes zitierte und die der WDR einsehen konnte. Um das Betretungsverbot durchzusetzen, droht die Polizei den mutmaßlichen Gefährdern mit einem Zwangsgeld in Höhe von 500 Euro, dass sich bei wiederholten Verstößen erhöhen kann.