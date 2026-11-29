Erst im Auto, dann zu Fuß: Ein 31-Jähriger flüchtet vor Polizisten. Die stellen ihn schließlich - und entdecken mögliche Beweise.

Erst im Auto, dann zu Fuß: Ein 31-Jähriger flüchtet vor Polizisten. Die stellen ihn schließlich - und entdecken mögliche Beweise. Berlin - Polizisten haben nach längerer Verfolgung mit dem Auto und zu Fuß einen mutmaßlichen Drogen händler in Berlin -Friedrichshain festgenommen.

Beamte in Zivil beobachteten den 31-Jährigen in der Nacht zu Sonntag, wie die Polizei mitteilte. Er habe in einem Wagen gesessen und sein Verhalten habe darauf hingedeutet, dass er einen Drogen-Lieferdienst betrieben habe. Als sich die Beamten zu erkennen gaben und den Mann aufforderten, aus dem Auto auszusteigen, habe dieser zunächst einen der Beamten fast angefahren und habe dann Gas gegeben. Bei seiner Flucht sei sein Wagen fast mit einem unbeteiligten Auto zusammengestoßen.

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Schließlich habe der Mann das Auto stehen lassen und sei weggerannt. Dabei habe er eine Plastiktüte weggeworfen. In der Neuen Bahnhofstraße wurde er laut Polizei schließlich festgenommen. In der Wohnung des Mannes wurden nach den Angaben unter anderem mutmaßliches Kokain, Ketamin, Amphetamin und Cannabis sichergestellt.