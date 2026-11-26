Die Einladung eines mutmaßlichen Kriegsverbrechers und Waffenlobbyisten in den Bundestag war ein Skandal. Aber wo blieb die mediale Empörung?

itzige Szenen im Bundestag: Vier Security-Mitarbeiter zerren einen jungen Mann, der ein weißes Hemd und einen Anzug trägt, aus einem Sitzungssaal.

„Wir wollen ihre kriminelle Technologie nicht“, ruft er noch, bevor sie ihn vor der Tür mit vereinten Kräften auf dem Boden niederringen. Als er wieder auf den Beinen zu stehen kommt, fragt er die Polizeibeamten, die ihn umringen: „Warum laden die Grünen einen Kriegsverbrecher in den Bundestag?

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“ Achtzig Jahre, nachdem Kriegsverbrecher jüdische Menschen ermordet hätten, würden nun wieder Kriegsverbrecher hofiert, sagt er. Dann ruft er in Richtung der offenen Tür: „Sie wussten genau, dass diese Pager in die Hände von Zivilisten gelangen.