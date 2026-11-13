Mutmaßlicher Tötungsversuch in Ronnenberg: 22-Jähriger festgenommen

Polizei sucht in Ronnenberg nach Motiven für einen gezielten Anschlag mit dem SUV. Drei junge Männer wurden verletzt, einer schwer. Der Tatverdächtige sitzt in Haft.

Ermittler in Niedersachsen gehen nach einem tödlichen Unfallverdacht nicht mehr von einem zufälligen Verkehrsbetreiber aus. Ein 22-Jähriger soll am Mittwochabend in Ronnenberg bei Hannover mit einem SUV gezielt in eine Gruppe junger Männer gerast sein. Die Tat forderte drei Verletzte, wobei der 20-jährige Musa M. lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Ermittlungen konzentrieren sich auf vorsätzliche Tat

Die Polizei hat die Fahndung auf einen gezielten Angriff umgestellt. Als Tatfahrzeug dient ein Chevrolet Captiva, der vom Tatverdächtigen gefahren wurde. Der 22-jährige Fahrer flüchtete zunächst nach der Tat, stellte sich jedoch am frühen Donnerstagmorgen in einer Wuppertaler Polizeiwache. Richter ordnete die Untersuchungshaft an, da dringender Verdacht auf Tötungsversuch, gefährliche Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr besteht. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

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Opfer Musa M. lag im künstlichen Koma

Musa M. erlitt bei dem Aufprall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Er befand sich zeitweise in akuter Lebensgefahr und musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Seine Mutter berichtet, dass sie ihren Sohn aufgrund seiner kritischen Verfassung im Krankenhaus noch nicht besuchen konnte. Neben Musa M. wurden zwei weitere 19-Jährige verletzt, wobei einer von ihnen einen Beinbruch erlitten hat.

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Hintergrund des Streits mit den Jugendlichen

Dem Vorbericht der Polizei zufolge kam es bereits abends zu einem heftigen Streit zwischen mehreren jungen Männern. Ein Nachbar schilderte, dass sich etwa 20 Jugendliche über drei Stunden vor einer Schule aufgehalten hätten. Dabei sei es wiederholt zu Beleidigungen gekommen. Die Eskalation habe sich laut Augenzeugenberichten hochgeschaukelt. Medieninformationen deuten darauf hin, dass sich einer der Beteiligten gemobbt fühlte.

Fahnder prüfen Motive und Unschuld des Opfers

Die genaue Rolle des 20-jährigen Opfers Musa M. ist derzeit noch unklar. Seine Mutter bestrit, dass ihr Sohn mit dem vorausgegangenen Konflikt verbunden war. Nach ihren Angaben war er auf dem Weg zur Arbeit in einer Tankstelle in der Nähe gewesen. Er sei zu Fuß in den Nachbarort gelaufen und habe dort Bekannte getroffen. Ein Freund habe mitgesagt, dass Musa M. nichts von dem Streit gewusst habe. Ob diese Aussage haltbar ist, prüfen die Ermittler weiter.