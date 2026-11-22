Ein 36-jähriger Familienvater stirbt beim Zusammenprall zweier Fahrzeuge. Nun entscheidet das Gericht über Schuld und Strafe der beiden Angeklagten.

Ein 36-jähriger Familienvater stirbt beim Zusammenprall zweier Fahrzeuge. Nun entscheidet das Gericht über Schuld und Strafe der beiden Angeklagten. Frankenthal - Nach einem mutmaßlichen Autorennen mit Todesfolge in Ludwigshafen sollen am Montag im Landgericht Frankenthal die Urteil e fallen.

Die Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre Gefängnis für einen 23-Jährigen sowie acht Monate auf Bewährung für einen 32-Jährigen. Bei dem Unfall am 11. August 2024 war ein 36 Jahre alter Familienvater ums Leben gekommen. Nach Überzeugung der Anklage sollen die Beschuldigten in Ludwigshafen an einer Ampel beim Umspringen auf Grün stark beschleunigt haben, um schneller als der jeweils andere zu sein.

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Der 23-Jährige soll mit bis zu 172 Kilometern pro Stunde durch eine Tempo-50-Zone gerast und bei Rot in eine Kreuzung eingefahren sein. Dort kollidierte sein Auto mit dem Wagen des Opfers. Im Prozess ging es auch um die Frage, wie schnell der 23-Jährige war und ob der 32-Jährige an einem möglichen Rennen beteiligt war. Beim Unfallfahrer sieht die Staatsanwaltschaft die Voraussetzungen für ein verbotenes Rennen mit Todesfolge als erfüllt.

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Die Verteidigung des 23-Jährigen stellte keinen konkreten Strafantrag. Der Anwalt des 32-Jährigen forderte Freispruch.