Mutter des getöteten Jungen bleibt Prozess wegen schwieriger Bilder fern

Dorina L. (31) hat bereits grässliche Bilder im Prozess gegen Gina H. (30), die des Mordes an ihrem Sohn Fabian beschuldigt wird, ertragen müssen. Nun hat ihre Anwältin, Christine Habetha, bekanntgegeben, dass Dorina beim nächsten Prozesstag nicht dabei sein wird, da schwierige Bilder gezeigt werden sollen.

Dorina L. (31) zeigt Tapferkeit im Prozess gegen Gina H. (30), die des Mordes an ihrem Sohn Fabian beschuldigt wird. Jeden Verhandlungstag sitzt Dorina als Nebenklägerin Auge in Auge mit Gina im Gerichtssaal.

Am Donnerstag wird Dorina jedoch nicht anwesend sein, da vier belastende Zeugenaussagen erwartet werden. Richter Holger Schütt hat bereits gewarnt, dass kommende Verhandlungstage schwierige Bilder zeigen werden. Dorina hatte bereits grässliche Bilder ertragen müssen, darunter ein Foto der verbrannten Sweatshirtjacke ihres Sohnes. Ihre Anwältin, Christine Habetha, hat nun bekanntgegeben, dass Dorina beim nächsten Prozesstag nicht dabei sein wird





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Mordprozess Eifersucht Todesfall Zeugenaussagen Schwierige Bilder

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