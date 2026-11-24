Zurück im Kinderzimmer: Drei ihrer erwachsenen Kinder kehrten nach Hause zurück, was Lorraine nicht nur Freude bereitete. Tipps einer Elterncoachin halfen.

Zurück im Kinderzimmer: Drei ihrer erwachsenen Kinder kehrten nach Hause zurück, was Lorraine nicht nur Freude bereitete. Tipps einer Elterncoachin halfen.sind die Gründe dafür, dass viele länger zu Hause bleiben oder zurückkehren.

So erging es auch der britischen Autorin Lorraine Candy .

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„Letztes Jahr sah es so aus, als würden zwei meiner vier Kinder eigenständig leben. Mein Dritter war zur Uni gegangen und nur unser 15-Jähriger blieb übrig“, erzählte Vierfachmutter Candy dem „Doch die Situation hat sich verändert.

„Meine drei erwachsenen Kinder sind zurück nach Hause gezogen. Jetzt lebt meine 24-Jährige teilweise bei den Eltern ihres Partners, um Geld zu sparen. Mein 22-Jähriger ist nach dem Studium unermüdlich zu Hause auf Jobsuche und Nummer Drei wird nach seinem ersten Jahr im Wohnheim dauerhaft zurückkehren.

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“Sie stehe ihren Kindern nahe und genieße ihre Gesellschaft, aber es sei schwierig, sie als Mitbewohner zu haben, gestand Candy. Hilfreich fand sie Tipps der Elterncoachin Kim McCabe. Diese empfahl, gemeinsam klare Regeln zu, Haushalt, Verantwortlichkeiten und einem möglichen Auszug festzulegen. Eine schriftliche Vereinbarung, die regelmäßig überprüft wird, kann Missverständnisse vermeiden und verhindern, dass Frust und Ressentiments entstehen.

Es gehe darum, welche Unterstützung man emotional, finanziell und körperlich leisten wolle.

„Für mich war es die gemeinsame Essensvorbereitung, weil ich nicht wieder jeden Abend fünf oder sechs Leute ernähren wollte. Jetzt übernehmen wir alle den Essensdienst gemäß dem Vertrag“, so Candy laut „iPaper“. Zwar sei es nicht nur „Liebe und Frieden“, mit drei Erwachsenen zusammenzuleben, die nie ein Handtuch ins Badezimmer zurückgeben, doch zumindest würden die wichtigeren Themen behandelt und „Groll brodelt nicht“.

Wie Lorraine Candy dürfte es auch vielen Eltern In Deutschland gehen, denn auch hierzulande kehren wieder viele junge Erwachsene zurück ins Kinderzimmer. Im Jahr 2025 lebten 30 Prozent der 25-Jährigen in Deutschland noch im elterlichen Haushalt, wie das Statistische Bundesamt 25-jährige Sohn bei den Eltern. Bei den Töchtern war es knapp jede vierte . Die überwiegende Mehrheit der im Elternhaus wohnenden 25- bis 34-Jährigen ist erwerbstätig, der Auszug in Deutschland erfolgt im EU-Vergleich relativ früh. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern bleibt auch mit fortschreitendem Alter bestehen.

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Mit 30 Jahren wohnten immerhin noch 13 Prozent der Söhne im Elternhaushalt, jedoch nur 7 Prozent der Töchter . Im Alter zwischen 30 und 40 Jahren reduzieren sich diese Anteile noch einmal deutlich: Mit 40 Jahren wohnten nur noch 5 Prozent der Männer und 2 Prozent der Frauen bei den Eltern .