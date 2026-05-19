Mutter mit sechs Monate alten Jungen in Klinik verschwindet, Polizei sucht nach dem Kind

Ein sechs Monate alter Junge ist in einer Duisburger Klinik in Behandlung, als seine Mutter mit ihm in der Nacht auf Dienstag ohne Absprache verschwand. Die Polizei fahndet nach dem Kind und geht von Lebensgefahr aus.

Ein sechs Monate alter Junge ist in einer Duisburg er Klinik in Behandlung - dann verschwindet wohl die Mutter mit ihm ohne Absprache. Die Polizei fahndet nach dem Kind und geht von Lebensgefahr aus.

Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Duisburg am Abend der dpa. Der WDR hatte berichtet. Über weitere Details war noch nichts bekannt. Der sechs Monate alte Junge war in der Helios St. Johannes-Klinik wegen einer Erkrankung notärztlich behandelt worden, als eine 31-jährige Frau - mutmaßlich die Mutter - mit ihm in der Nacht auf Dienstag ohne Absprache verschwand, wie die 'WAZ' berichtet hatte.

Wegen des Gesundheitszustands des Jungen ging die Polizei von Lebensgefahr aus. Zuerst hatte die 'WAZ' über den Vorfall berichtet. In der Nacht gab es gegen 2.00 Uhr einen Großeinsatz der Polizei an der Klinik in Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag hatten die Ermittler eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Kind und die Suche gestartet.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die 31-Jährige mit einer männlichen Person sowie mehreren anderen Kindern (1 bis 13 Jahre) unterwegs sei, hieß es in der Mitteilung. Mit erstklassigen Inhalten von GEO und Capital





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