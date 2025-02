Mutter und Tochter nach Anschlag in München gestorben

Ein Auto fuhr am Donnerstag in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi in München. Zwei Menschen starben an ihren schweren Verletzungen. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Hintergrund aus.

In München sind eine Mutter und ihre kleine Tochter an ihren schweren Verletzungen gestorben, nachdem ein Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gefahren war. Das 2-jährige Mädchen und die 37-jährige Frau aus München waren Teil des Demonstrationszugs, als der 24-jährige afghanische Fahrer in das Ende des Aufzugs fuhr. Mindestens 39 Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat.

Der Fahrer sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Polizei zitierte den Fahrer mit den Worten „Allahu Akbar“ nach dem Vorfall. In einem Verhör räumte der 24-Jährige ein, den Wagen absichtlich in das Ende des Verdi-Demonstrationszugs gelenkt zu haben. Bei der Untersuchung des Falles wurden Chats auf dem Smartphone des Fahrers ausgewertet. Der Fall hat eine Woche vor der Bundestagswahl zu Streit zwischen den politischen Parteien geführt, welche Schlüsse aus dem Vorfall gezogen werden müssen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besuchte den Tatort und legte eine weiße Rose an einem improvisierten Gedenkort nieder. „Solche Dinge sollten sich nicht zutragen“, sagte Scholz. „Wer so was macht, muss mit den härtesten Strafen rechnen.“ Und wer kein Aufenthaltsrecht besitze, müsse am Ende der Strafverbüßung das Land verlassen.Der Anschlag hat die Bevölkerung tief erschüttert. Verdi-Chef Frank Werneke äußerte sich zutiefst erschüttert über den Tod von Mutter und Tochter und bezeichnete die Trauer als „schier unermesslich“. Die 37-Jährige war laut Werneke eine Kollegin, die mit ihrem Kind an dem Demonstrationszug teilgenommen hatte. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte, die Frau sei eine städtische Mitarbeiterin. „Sie und ihre Tochter wurden ermordet, als sie für ihre gewerkschaftlichen Rechte auf die Straße gegangen ist. Der Schmerz ist nicht in Worte zu fassen“, erklärte Reiter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schrieb in einem X-Post: „All das tut so weh und ist so sinnlos. Ganz Bayern trauert.“





idowa / 🏆 34. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Anschlag München Verdi Islamistisch Todesopfer Fahrer Untersuchungshaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Islamistischer Anschlag auf Demonstration in München: Mutter und Tochter sterbenNach einem Anschlag auf eine Demonstration in München, bei dem ein Auto in eine Gruppe Demonstranten fuhr, sind zwei Tage später eine 37-jährige Frau und ihre zweijährige Tochter an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Hintergrund der Tat aus. Der 24-jährige afghanische Fahrer sitzt in Untersuchungshaft.

Weiterlesen »

Fahrt in Menschengruppe: Mutter und Tochter nach Anschlag in München gestorbenMünchen - Zwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration in München sind eine Mutter und ihre kleine Tochter an ihren schweren Verletzungen

Weiterlesen »

Mutter (37) und Tochter (2) sterben nach Anschlag von MünchenSie haben es nicht geschafft. Eine Frau (37) und deren kleine Tochter sind zwei Tage nach dem Anschlag von München im Krankenhaus gestorben.

Weiterlesen »

Mutter und Tochter nach Anschlag in München gestorbenEin Mann fährt mit einem Auto in eine Gruppe Demonstranten. Zahlreiche Menschen werden verletzt, teils schwer. Ein kleines Kind und seine Mutter sterben zwei Tage später.

Weiterlesen »

Mutter und Tochter nach Anschlag in München gestorbenEin Mann fährt mit einem Auto in eine Gruppe Demonstranten. Zahlreiche Menschen werden verletzt, teils schwer. Ein kleines Kind und seine Mutter sterben zwei Tage später.

Weiterlesen »

Familie der Anschlagsopfer von München veröffentlicht emotionale BotschaftNach Anschlag in München: Mutter und Tochter gestorben

Weiterlesen »