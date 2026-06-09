Mutter verfüttert Neugeborenes an Hunde: Grausamer Fund in tschechischem Garten

In Kynšperk nad Ohří entdeckte eine Frau den Arm eines Neugeborenen in einer Plastiktüte. Die Polizei verhaftete die Mutter, die ihr Baby getötet und den Hunden vorgeworfen haben soll. Der Ort steht unter Schock.

In der kleinen tschechischen Stadt Kynšperk nad Ohří, die nur etwa 20 Kilometer hinter der deutschen Grenze liegt, haben die Ermittler einen grauenhaften Fund gemacht.

Eine Frau entdeckte in einem Garten hinter einem idyllischen Einfamilienhaus den Arm und die Hand eines toten Neugeborenen, blutverschmiert in einer Plastiktüte. Die Polizei wurde alarmiert und begann sofort mit intensiven Ermittlungen, um die Identität des Kindes und die Umstände seines Todes zu klären. Die Beamten durchwühlten akribisch sämtliche Mülltonnen in der gesamten Straße, in der Hoffnung, weitere Hinweise oder Körperteile zu finden. Doch alle Spuren schienen zunächst im Nichts zu verlaufen.

Erst nach tagelanger Suche gelang den Kriminalisten ein Durchbruch: Sie fanden die Mutter des Babys, eine 35-jährige Frau, die gemeinsam mit ihrem Partner im Haus seiner Eltern lebt. Die Frau wurde am Freitag verhaftet, und die Anklage lautet auf besonders schweren Mord. Was die Ermittler dann herausfanden, lässt selbst erfahrenen Kriminalisten den Atem stocken: Die Frau soll ihr neugeborenes Baby nach der Geburt getötet und die Leiche anschließend den Hunden der Familie vorgeworfen haben.

Laut der Tageszeitung "Deník" berichten Quellen, dass die Frau das Baby den Hunden verfüttert habe. Dies würde erklären, warum offenbar kaum weitere Spuren oder Körperteile gefunden wurden - die Hunde hatten den Großteil des Leichnams beseitigt. Der 5000-Einwohner-Ort steht noch immer unter Schock. Die Bewohner können nicht fassen, was in ihrer Nachbarschaft passiert ist.

Am Montag wurden zahlreiche Blumen und Kerzen zum Gedenken an der Straße nahe dem Fundort abgelegt. Die Trauer und das Entsetzen sind greifbar. Die Polizei ermittelt weiter, um die genauen Todesumstände und den Tathergang zu rekonstruieren. Die Mutter sitzt in Untersuchungshaft, während die Öffentlichkeit auf weitere Details wartet.

Der Fall wirft viele Fragen auf, insbesondere wie eine Mutter zu einer solchen Tat fähig sein kann und welche psychischen oder sozialen Faktoren eine Rolle gespielt haben mögen. Die Behörden rufen zur Besonnenheit auf, während die Ermittlungen andauern. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Fall dazu beiträgt, das Bewusstsein für Hilfsangebote und Präventionsmaßnahmen für Mütter in Not zu schärfen, um solch tragische Vorfälle in Zukunft zu verhindern





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