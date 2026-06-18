Mutter vergisst Tochter im Auto und sie stirbt in der Hitze - Ein weiterer tragischer Fall

Ein tragischer Fall in Schorndorf zeigt die Gefahren auf, die sich aus dem Verlassen von Kindern im Auto ergeben können. Eine 44-jährige Mutter vergaß ihre etwa 20 Monate alte Tochter im Auto und sie starb in der Hitze. Die Polizei hat bereits eine Ermittlung eingeleitet und wird die Umstände des Falls genau untersuchen.

Die Temperatur stieg unaufhörlich im Auto , in dem das kleine Mädchen saß. Das Kleinkind starb in der Hitze -Falle. Es wurde nur 20 Monate alt. Der tragische Fall aus Schorndorf erschüttert Deutschland.

Und es bleibt die Frage: Wie kann man sein Kind über Stunden einfach im Auto lassen? Wie BILD erfuhr, war die Mutter gestern Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Vor Dienstbeginn wollte die 44-Jährige ihre etwa 20 Monate alte Tochter in der Kinderkrippe in Schorndorf abgeben. War sie möglicherweise abgelenkt, im Stress?

Fakt ist: Sie vergaß das Mädchen und parkte ihr Auto vor einer Kletterhalle an der Richard-Kapphan-Straße. Dann ging sie arbeiten. Obwohl durch den hinzugerufenen Notarzt und Rettungsdienst unverzüglich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden, verstarb das Mädchen vor Ort. Auf dem Parkplatz herrschten in der Zeit um die 28 Grad Celsius.

US-Psychologieprofessor David M. Diamond forscht seit rund 20 Jahren zum Vergessenes-Baby-Syndrom. Dinge zu vergessen, entdeckte er, liegt vor allem an Stress, aber auch an Schlafmangel oder an unvorhersehbaren Ereignissen, die die tägliche Routine verändern. Im Gehirn würde so eine falsche Erinnerung daran entstehen, das Kind wie üblich im Kindergarten abgegeben zu haben, auch wenn man es vergessen habe. Wo die Frau oder der Kindsvater sich momentan aufhalten, ist nicht bekannt.

Das tote Kind soll obduziert werden, um zu klären, ob die Hitze den Tod verursacht hat oder es andere gesundheitliche Probleme gab. Der tragische Fall ist ein weiteres Beispiel für die Gefahren, die sich aus dem Verlassen von Kindern im Auto ergeben können. Es ist wichtig, dass Eltern und Väter ihre Kinder immer im Auge behalten und sicherstellen, dass sie nicht allein im Auto zurückbleiben. Die Polizei hat bereits eine Ermittlung eingeleitet und wird die Umstände des Falls genau untersuchen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Ermittler den genauen Hergang des Falls aufklären können und dass die Familie des kleinen Mädchens Trost und Unterstützung finden kann





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