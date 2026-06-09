Mutter von Mordopfer Nina H. belastet im Prozess den Ex-Partner

Im Mordprozess um Nina H. hat die Mutter des Opfers ausgesagt und ihre Sicht der Tatnacht geschildert. Sie bezichtigt den Ex-Partner ihrer Tochter, Christian S., des Mordes, während der angeklagte Gino F. ihn als Auftraggeber beschuldigt. Die Aussage der Mutter wirft neues Licht auf die Ermittlungen.

Der Mordprozess um Nina H. nähert sich dem Ende und die Mutter des Opfers, Aleksandra H. , hat vor Gericht eine erschütternde Aussage gemacht. Sie beschreibt, wie sie den Leichnam ihrer Tochter sah und was sie über die Tatnacht glaubt.

Der angeklagte Gino F. ist wegen Mordes angeklagt, bestreitet die Tat jedoch und belastet stattdessen seinen Ziehvater Christian S., den Ex-Partner von Nina H. Dieser soll den Mord in Auftrag gegeben haben. Gleichzeitig gerät Christian S. selbst unter Verdacht, da er in der Tatnacht die kleine Tochter Inka bei sich hatte und ihr möglicherweise betäubendes Fiebersaft gegeben haben könnte, um sie ruhig zu stellen.

Die Mutter von Nina H. schildert, dass ihre Tochter oft von Besuchen bei Christian S. erzählte, aber in jener criticalen Nacht konnte das Kind nur von Erbrechen berichten, nachdem sie zuvor Fiebersaft erhalten hatte. Die Oma bestätigt, dass das Kind auf dieses Medikament komatös reagiere.

Nachdem Aleksandra H. den Leichnam ihrer Tochter sah und erfuhr, dass Nina H. ins Gesicht geschossen wurde, zweifelte sie an der Täterschaft von Gino F. und sah nur noch den Hass, die Eifersucht und die Wut von Christian S. Sie liefert dem Gericht ihre Theorie, dass S. selbst geschossen haben könnte und Inka möglicherweise im Auto war. Allerdings stehen erhebliche Indizien gegen Gino F. im Raum, darunter Blutspuren des Opfers auf seiner Mütze.

Der Prozess verspricht weiterhin spannend zu bleiben, da der Angeklagte erneut überrascht mit einer neuen Aussage





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mordprozess Nina H. Aleksandra H. Gino F. Christian S. Haunstetten Ex-Partner Tatnacht Fiebersaft Inka

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aufatmen in Herten: Vermisstes Mädchen (6) mit Mutter in Italien wohlbehalten entdecktNach bangen Tagen der Ungewissheit wurde ein seit eineinhalb Wochen vermisstes 6-jähriges Mädchen aus Herten in Italien gefunden. Sie ist zusammen mit ihrer Mutter aufgespürt worden, die zuvor das Sorgerecht verloren hatte. Das Kind ist unversehrt und es geht ihm gut.

Read more »

Marius Borg Høiby beantragt Haftentlassung wegen kranker Mutter Mette-MaritMarius Borg Høiby, der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, beantragt erneut seine Entlassung aus der Untersuchungshaft, um seiner an Lungenfibrose erkrankten Mutter beizustehen. Das Gericht entscheidet am Montag.

Read more »

Mutter (77) erschlagen: Tochter (42) unter Verdacht – sie rief selbst die PolizeiSchrecklicher Fund in Ratingen: Eine 77 Jahre alte Frau wurde tot in ihrem Haus aufgefunden. Ihre eigene Tochter (42) steht unter dringendem Tatverdacht und wurde festgenommen. Sie selbst alarmierte die Einsatzkräfte.

Read more »