Ab Januar 2027 profitieren Millionen Rentner von der Mütterrente III mit zusätzlichen Rentenpunkten für vor 1992 geborene Kinder. Die gesetzliche Verbesserung tritt in Kraft, doch die Auszahlung der Nachzahlungen erfolgt erst 2028 auFgrund technischer Umstellungsfristen.

Neue Regelungen für die Mütterrente III

Kalkulation der finanziellen Vorteile

Ab dem 1. Januar 2027 tritt die sogenannte Mütterrente III in Kraft, die erhebliche Verbesserungen für Millionen von Rentnern in Deutschland mit sich bringt. im Fokus dieser Reform stehen vor allem Eltern von Kindern, die vor 1992 geboren wurden. Bisher konnten für diese Geburtsjahrgänge maximal dreißig Monate Erziehungszeit auf das Rentenkonto angerechnet werden, während für Kinder aus späteren Jahrgängen bereits dreiunddreißig Monate gültig waren. Die neue Regelung soll ab 2027 für alle Kinder pauschal dreißig sechs Monate als Erziehungszeit ansetzen. Dies entspricht einem zusätzlichen halben Rentenpunkt pro Junge. Somit profitieren nicht nur Mütter, sondern genauso Väter von der Leistung, sofern die Erziehungszeiten innerhalb der Elternschaft entsprechend aufgeteilt wurden. Die Deutsche Rentenversicherung betont, dass diese Anpassung die bisherige Wertschätzung der Erziehungszeiten deutlich erhöht und den Rentenanspruch nachhaltig stärkt.

Die finanziellen Auswirkungen der neuen Rentenpunkte hängen vom jeweiligen Rentenwert ab. Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der Wert eines Rentenpunkts vierundvierzig Komma zweiundfünfzig Euro. Ein halber Rentenpunkt, wie er durch Mütterrente III pro Kind entsteht, führt somit zu einer zusätzlichen monatlichen Bruttorente von etwa einundzwanzig Komma zweieinhalb Euro. Rechnet man diesen Betrag über ein ganzes Jahr, ergibt sich eine Summe von zweihundertfünfundfünfzig Komma zwöLf Euro. Diese Nachzahlung ist jedoch nur im Idealfall garantiert und kann je nach persönlicher Situation durch Abzüge bei der Kranken- und Pflegeversicherung sowie durch Einkommensteuer reduziert werden. zudem fließen die zusätzlichen Erziehungszeiten nicht aus Beiträgen, sondern werden steuerfinanziert gedeckt, da für diesen Zeitraum zuvor keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt wurden. Der Gesamtbedarf für diese Leistung wird auf jährlich rund fünf Milliarden Euro geschätzt.

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Verzögerte Auszahlung und technische Hürden

Trotz des wirksam werdenden Anspruchs zum 1. januar 2027 erfolgt die tatsächliche Auszahlung der Nachzahlungen erst ein Jahr später im Jahr 2028. Dieser zeitliche Versatz ist auf eine spezifische gesetzliche Vorschrift zurückzuführen,die der Deutschen Rentenversicherung eine Übergangsfrist für die technische Umsetzung einräumt. Nach dem Paragraf 307d Absatz 6 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch besteht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 kein Anspruch auf eine sofortige Prüfung des neuen Zuschlags. Da die Rentenversicherung über zehn Millionen bestehende Renten neu berechnen muss und dabei teilweise jahrzehntealte Daten bestandsrechtlich prüfen muß, reichen die bisherigen Systeme nicht aus. Die Software und die Prozesse für die Mütterrente I und II waren für diese massive Erweiterung nicht konzipiert. Daher ist der Gesetzgeber davon ausgegangen, das eine vollständige Bearbeitung in einem Kalenderjahr nicht machbar ist,weshalb die Leistung erst rückwirkend zum 1. Januar 2028 ausgezahlt wird.

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Antragsverfahren und Voraussetzungen

Für Rentner, die bereits vor dem 1. januar 2028 in den Ruhestand gegangen sind, ist in der Regel kein gesonderter Antrag auf Mütterrente III erforderlich. Die Anpassung soll automatisch erfolgen, sofern die relevanten Kindererziehungszeiten bereits in den Datenbeständen der Deutschen Rentenversicherung korrekt gespeichert sind. Allerdings wird dringend empfohlen, dass Versicherte einen Blick in ihr persönliches Versicherungsverlauf prüfen, um sicherzustellen, das alle Kinder erfasst sind. Wer Adoptiv-, Stief- oder Pflegekinder erzogen hat, oder wer die Erziehungszeiten mit dem anderen Elternteil teilen möchte, muss hingegen aktiv werden und einen formlosen Antrag bei der zuständigen Stelle stellen. Besonders bei geteilter Erziehungszeit ist die ausdrückliche Einwilligung des anderen Elternteils erforderlich, da nur einer der Eltern die Zeiten für die eigene Rente nutzen kann. für Personen,die im Juli 2027 noch nicht in Rente sind, gilt eine abgestufte Berechnung; wer erst 2028 in Rente geht, erhält die höhere Rente direkt ab dem ersten Rentenmonat, ohne dass eine separate Nachzahlung für 2027 nötig ist.