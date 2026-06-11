Mütterrente III: Mehr Geld für Rentnerinnen und Rentner ab 2028

Die Regierung hat die Mütterrente verbessert, um Eltern, die beruflich zurückstecken müssen, um sich um ihre Kinder zu kümmern, zu unterstützen. Rentnerinnen und Rentner erhalten ab 2028 mehr Geld, aber die Auszahlung erfolgt erst ab 2028. Es gibt eine große Debatte darüber, ob die Verbesserung der Mütterrente gerechtfertigt ist.

Die Regierung bessert bei der Mütterrente nach. Millionen Rentner innen und Rentner erhalten dadurch mehr Geld – allerdings erst ab 2028. Sie hat eine große Debatte ausgelöst, nun soll sie endlich kommen: Die Verbesserung der Mütterrente .

Nach den Plänen der Regierung wird die Änderung 2027 in Kraft treten – doch ausgezahlt wird die höhere Rente erst ab 2028. Ein Überblick. Eltern – im Regelfall die Mütter – stecken beruflich oft zurück, um sich um die Erziehung und Pflege der Kinder zu kümmern. Dafür können sie sich bei der Rentenversicherung Erziehungsleistungen anerkennen lassen, die in die Berechnung der Rente einfließen.

Die oft umgangssprachlich genannte Mütterrente ist somit ein Teil der Rente. Allerdings werden die Kindererziehungszeiten je nach Geburtsjahr der Kinder unterschiedlich angerechnet. Für jedes ab 1992 geborene Kind können bis zu 36 Monate an Kindererziehungszeiten anerkannt werden. Für jedes vor 1992 geborene Kind können bislang lediglich bis zu 30 Monate an Kindererziehung anerkannt werden.

Diese Ungleichheit hat die schwarz-rote Koalition unter Kanzler Friedrich Merz ausgebessert. Mit diesem einfachen Trick bis zu 167.000 Euro mehr in der Rente haben Die Mütterrente III können nun laut Deutscher Rentenversicherung rund 10 Millionen Rentnerinnen und Rentner profitieren. Wegen des technischen Umsetzungsaufwands kann die Auszahlung zwar erst 2028 beginnen, für 2027 soll es aber eine Nachzahlung geben. Wie viel genau die Betroffenen dann erhalten, ist dabei noch nicht klar.

Denn der Rentenwert wird jährlich angepasst und steht für 2027 noch nicht fest. Als Annäherung kann aber der Rentenwert 2026 dienen: Dieser steigt ab Juli von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Wer die Mütterrente III erhält, erhält dann einen halben Rentenpunkt mehr, das wären dann in dem Szenario 21,26 Euro monatlich. Demnach können alle, die eine Mütterrente für ein vor 1992 geborenes Kind erhalten, für 2027 mit einer Nachzahlung von über 255 Euro rechnen.

Für mehr Kinder gibt es auch höhere Nachzahlungen - bei drei Kindern wäre man dann bei 765,36 Euro. Die Mütterrente ist ein Teil der gesetzlichen Rente, bei dem Erziehungsleistungen als sogenannte Kindererziehungszeiten anerkannt und in die Rentenberechnung einbezogen werden. Bisher wurden Für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, wurden nur bis zu 30 Monate angerechnet – für jüngere Kinder hingegen bis zu 36 Monate.

Die schwarz-rote Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz hat diese Ungleichheit mit der sogenannten Mütterrente III nun behoben. Die genaue Summe steht noch nicht fest, da der Rentenwert jährlich neu angepasst wird. Als Orientierung dient der Rentenwert 2026: Wer die Mütterrente III erhält, bekommt einen halben Rentenpunkt mehr – das entspricht aktuell rund 21,26 Euro monatlich. *Hinweis: In diesem Vergleich kommen teilweise sogenannte Affiliate-Links zum Einsatz.

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