Die Fortsetzung Muzzle 2 - City of Wolves mit Aaron Eckhart als ehemaliger K-9-Officer Jake Rosser landet auf Platz 4 der Amazon-Charts. Der Film verbindet brutale Action mit der emotionalen Bindung zwischen einem Mann und seinem neuen Hund Argos. Während Kritiker den Film als "furchtbar" und "langweilig" bezeichnen, loben andere die spannenden Actionszenen und die Darstellung der Mensch-Hund-Beziehung. Das gemischte Echo zeigt die gespaltene Wahrnehmung des Genres.

Der Action- Thriller Muzzle 2 - City of Wolves, unter der Regie von John Stalberg Jr. , erobert die Amazon-Charts im Sturm und begeistert Fans des Genres.

Als Fortsetzung von Muzzle - K-9 Narcotics Unit setzt der Film die Geschichte des ehemaligen K-9-Officers Jake Rosser fort, dargestellt von Aaron Eckhart. Nach dem traumatischen Verlust seines vierbeinigen Partners Ace quittiert Rosser den Polizeidienst, um ein neues Leben mit seiner Familie zu beginnen. Doch die lokale Kriminalität lässt ihn nicht in Ruhe: Er gerät ins Fadenkreuz von Gangstern und muss Together mit seinem neuen Hund Argos einen letzten, alles entscheidenden Feldzug führen.

Die Handlung kombiniert brutale Action mit emotionalen Momenten der Partnerschaft zwischen Mensch und Hund. Während der erste Teil noch als akzeptabel gilt, fällt die Fortsetzung bei Kritikern und Zuschauern stark auseinander. Auf Rotten Tomatoes überwiegen negative Stimmen, die von "absolut furchtbar" und "Zeitverschwendung" sprechen. Gelobt wird hingegen die Chemie zwischen Eckhart und den Hunden sowie die durchgehend spannenden Actionszenen.

Das Ende des Films wird jedoch oft als enttäuschend kritisiert. Der Film profitiert von der Beliebtheit des Buddy-Action-Konzepts, das seit Klassikern wie Lethal Weapon oder Red Heat ein treues Publikum findet.

Allerdings geht Muzzle 2 deutlich härter und weniger familienfreundlich zur Sache. Affiliate-Links in Produktbeschreibungen unterstützen redaktionelle Arbeit, ohne den Preis für den Käufer zu verändern. Der Erfolg auf Amazon zeigt, dass trotz gemischter Kritiken eine große Nachfrage nach actionreichen Unterhaltungsfilmen mit tierischen Co-Stars besteht. Die Prämisse eines traumatisierten Cops, der durch einen neuen Hund zu neuem Mut findet, trifft einen Nerv bei Genre-Fans.

Gleichzeitig scheiden sich die Geister an der Qualität der Umsetzung. Ob der Film als "grottenschlecht" oder "sehr spannend" empfunden wird, hängt stark von den individuellen Erwartungen ab. Mit seiner direkten Platzierung auf Rang 4 der Amazon-Charts demonstriert Muzzle 2 eine beachtliche Marktmacht, die nicht immer mit professioneller Kritik korreliert. Die Diskussionen um den Film zeigen, wie subjektiv Filmerlebnisse sein können und welchen Stellenpunkt Publikumswirksamkeit von handwerklicher Qualität abheben kann





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