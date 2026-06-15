'Muzzle 2 - City of Wolves' erobert Amazon-Charts und begeistert Action-Fans

Der Actionfilm 'Muzzle 2 - City of Wolves' hat die Amazon-Charts im Sturm erobert und begeistert Fans der Action-Genre. Der Film ist eine Fortsetzung des Cop-Thrillers 'Muzzle - K-9 Narcotics Unit' und wurde von John Stalberg Jr. inszeniert. Aaron Eckhart spielt die Hauptrolle als Jake Rosser, ein ehemaliger K-9-Officer, der nach einem traumatischen Erlebnis nicht mehr im Polizeidienst ist. Doch als er versucht, ein neues Leben mit seiner Familie zu beginnen, gerät er in das Fadenkreuz lokaler Gangster und muss mit seinem neuen Hund Argos ein für allemal aufräumen.

Der Action film 'Muzzle 2 - City of Wolves' hat die Amazon-Charts im Sturm erobert und begeistert Fans der Action -Genre. Der Film ist eine Fortsetzung des Cop-Thrillers 'Muzzle - K-9 Narcotics Unit' und wurde von John Stalberg Jr. inszeniert.

Aaron Eckhart spielt die Hauptrolle als Jake Rosser, ein ehemaliger K-9-Officer, der nach einem traumatischen Erlebnis nicht mehr im Polizeidienst ist. Doch als er versucht, ein neues Leben mit seiner Familie zu beginnen, gerät er in das Fadenkreuz lokaler Gangster und muss mit seinem neuen Hund Argos ein für allemal aufräumen





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