MXGP in Kegums: Lucas Coenen gewinnt Grand Prix, Bonacorsi nach Sturz operiert

Beim Grand Prix of Latvia in Kegums siegt WM-Leader Lucas Coenen mit Idealpunktzahl, während Andrea Bonacorsi nach einem schweren Sturz operiert wird. Jeremy Seewer erklärt sein Ducati-Aus.

Nach einem schrecklichen Unfall im Qualifikationsrennen der MXGP von Kegums wurde der Ducati -Werksfahrer Andrea Bonacorsi in der Nacht von Samstag auf Sonntag operiert. Inzwischen ist sein Zustand stabil und es geht ihm besser.

Der belgische WM-Führende Lucas Coenen von KTM gewann den Grand Prix of Latvia mit einer Idealpunktzahl und schrieb damit Geschichte, nachdem bereits sein Bruder den MX2-Lauf für sich entschieden hatte. Der niederländische Star Jeffrey Herlings musste erneut verletzungsbedingt aufgeben. Trotz eines technischen Problems mit nicht mehr lösbarer Kupplung kämpfte sich Lucas Coenen durch den ersten Wertungslauf und sicherte sich den Sieg. Auch Maximilian Spies zeigte eine starke Leistung.

Coenen hatte zuvor bereits das Qualifikationsrennen gewonnen und somit seine Führung in der WM-Gesamtwertung weiter ausgebaut. Schwere Stürze ereigneten sich zudem bei den Fahrern Renaux und Bonacorsi. Jeremy Seewer, der sich kürzlich vom Ducati-Werksteam getrennt hat, sprach über die Hintergründe seiner Entscheidung und blickte optimistisch in die Zukunft. Der als konstantester Fahrer der MXGP-Geschichte geltende Schweizer nimmt eine Auszeit, hat aber bereits seine Rückkehr angekündigt.

Das Rennwochenende in Lettland bot damit nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern auch emotional bewegende Momente und Einblicke in die persönlichen Wege der Fahrer. Zusätzlich lieferten Experten durchgehende Analysen und exklusive Hintergrundberichte. Fans und Fachjournalisten trugen mit ihren Beiträgen zu einem umfassenden Überblick über die Geschehnisse bei, der über den reinen Rennverlauf hinausging und die Geschichten hinter den Sportlern beleuchtete





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