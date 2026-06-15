My Adventures with Superman: Drei Staffeln voller Lob kehren auf HBO Max zurück

Die Anime‑inspirierte Serie My Adventures with Superman begeistert mit 100 Prozent positiver Kritikerbewertung, fokussiert auf Clarks Anfänge beim Daily Planet und bietet frische Charaktere für ein junges Publikum.

Drei Staffeln und eine einwandfreie Kritikerbewertung von 100 Prozent - die Serie My Adventures with Superman gilt als das heimliche Juwel unter den Superhelden-Produktionen und ist nun wieder auf HBO Max verfügbar.

Die Geschichte konzentriert sich auf die frühen Jahre von Clark Kent, bevor er zum voll ausgebildeten Man of Steel wird, und verleiht dem bekannten DC-Universum einen frischen Anime‑Look, der sowohl langjährige Fans als auch ein jüngeres Publikum anspricht. In den rund 22‑minütigen Episoden wird Clark, gespielt von Jack Quaid, zunächst als Praktikant beim Daily Planet vorgestellt.

Gemeinsam mit der toughe Reporterin Lois Lane (Alice Lee) und seinem besten Freund Jimmy Olsen (Ishmel Sahid) verfolgt er wilde Storys, lernt das journalistische Handwerk und beginnt, seine geheime Identität als Superman zu formen. Die Serie schafft es, das klassische Superhelden‑Motiv mit zeitgemäßen Themen wie Identitätsfindung, Teamwork und technischem Fortschritt zu verknüpfen, sodass sie nicht nur für Kinder ab sechs Jahren, sondern für die ganze Familie unterhaltsam ist.

Ein weiteres Highlight der Serie ist die stärkere Ausgestaltung von Jimmy Olsen, der in früheren Verfilmungen häufig nur als blasse Nebenfigur erschien. In My Adventures with Superman bekommt er mehr Farbe, Persönlichkeit und eigenständige Handlungsstränge, wodurch das Drei‑Personen‑Trio zu einem dynamischen Kernteam wird.

Die episodischen Handlungen sind dabei kaum voneinander zu unterscheiden, denn jede Folge liefert einen neuen Fall für den Daily Planet, während Clark gleichzeitig damit ringt, seine Kräfte zu kontrollieren und sich an das Leben als Held zu gewöhnen. Die technische Umsetzung setzt dabei auf moderne Animationstechniken, die den klassischen Comic‑Stil ehren, aber gleichzeitig eine lebendige, fast filmische Bildsprache ermöglichen. Auch die Musikuntermalung unterstützt die jugendliche Frische der Serie, ohne dabei die epischen Momente zu vernachlässigen, die Fans von Superman erwarten.

Obwohl My Adventures with Superman von Kritikern durchweg positiv bewertet wird, bleibt die Serie im Vergleich zu anderen großen Produktionen wie den Prime‑Video‑Hits relativ unbemerkt. Das liegt vermutlich daran, dass HBO Max im deutschsprachigen Raum noch nicht die gleiche Reichweite wie andere Streaming‑Dienste hat. Dennoch sollte man die Serie nicht übersehen, denn sie liefert nicht nur Unterhaltung, sondern auch einen tiefen Einblick in die Anfänge eines der bekanntesten Superhelden aller Zeiten.

Wer nun die komplette Serie von 30 Episoden noch nicht gesehen hat, kann auf HBO Max problemlos nachholen und zugleich die Vorfreude auf weitere kommende DC‑Projekte wie die Serie Lanterns (ab 16. August) oder den Horror‑Film Clayface (22. Oktober 2026) steigern. My Adventures with Superman beweist, dass klassische Superhelden­geschichten auch heute noch frisch und relevant sein können, wenn man sie mit neuen visuellen und narrativen Elementen kombiniert





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