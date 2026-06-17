My Adventures with Superman: Dritte Staffel erreicht erneut perfekten Kritiker-Score

Die Animationsserie "My Adventures with Superman" setzt ihren Erfolgskurs fort. Mit Start der dritten Staffel auf HBO Max erreicht die Serie zum dritten Mal einen 100-prozentigen Score auf Rotten Tomatoes und ist damit die am besten bewertete Superman-Serie. Die neue Staffel bietet eine frische Interpretation der klassischen Geschichte und fügt neue Elemente wie einen Klon des Helden hinzu.

Die dritte Staffel der Animationsserie "My Adventures with Superman" ist auf HBO Max gestartet und hat erneut einen perfekten Kritiker-Score auf Rotten Tomatoes erreicht. Damit halten alle drei Staffeln der Serie einen 100-prozentigen Wert auf der Aggregator-Seite, was "My Adventures with Superman" zur am besten bewerteten Superman-Serie überhaupt macht.

Die Serie, die seit 2023 läuft, erzählt die klassische Superman-Geschichte neu und mixt dabei bekannte Elemente aus fast 90 Jahren Comic-Geschichte. In der dritten Staffel entdecken Superman, Supergirl und seine Freunde ein Untergrundlabor, in dem ein Klon des berühmten Superhelden existiert. Die neuen Folgen werden wöchentlich, immer sonntags, auf HBO Max veröffentlicht. Die Staffel wird voraussichtlich erneut aus zehn Episoden bestehen.

Die ersten beiden Staffeln wurden bereits herausragend bewertet und dieser Trend setzt sich fort. Pressestimmen loben die Serie als etwas Besonderes im DC-Universum, das sich zu einem generationsprägenden Klassiker entwickle. Sie biete genug für Fans der Comics, für Anime-Liebhaber und für Adult-Swim-Fans. Die dritte Staffel wird als beeindruckendes Beispiel für künstlerisches Können und ein starkes Drehbuch beschrieben, das neue Maßstäbe setze





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