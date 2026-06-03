Myles Garrett behält Rückennummer 95 bei den Los Angeles Rams nach finanzieller Einigung mit Poona Ford

Der Star-Defensive End Myles Garrett hat nach seinem Trade von den Cleveland Browns zu den Los Angeles Rams eine finanzielle Lösung gefunden, um seine gewohnte Rückennummer 95 zu behalten. Sein künftiger teammate Poona Ford willigte nach einem Gespräch gegen eine Entschädigung auf einen Wechsel zur Nummer 97 ein, was eine größere Rochade im Rams-Roster auslöste.

Myles Garrett wird in der kommenden NFL -Saison für die Los Angeles Rams auf Quarterback-Jagd gehen. Der zweimalige Defensive Player of the Year wechselte im Trade von den Cleveland Browns zu den Rams und wird damit statt in Braun, Orange und Weiß künftig in Blau und Gelb auflaufen.

Während sich für den 30-jährigen Pass Rusher vieles ändert - er spielt nun in der NFC statt der AFC und ist plötzlich Teil eines echten Titelkontenders - bleibt eine Konstante: seine Rückennummer 95. Garrett sorgte persönlich dafür, dass er die Zahl behalten kann, obwohl sein künftiger Kollege in der Defensive Line, Poona Ford, sie in der vorherigen Saison bei den Rams trug. Auf der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung erzählte Garrett, wie er und Ford die Nummernregelung klärten.

Auf die Frage, wie sie das gelöst hätten, antwortete er laut NBC mit "Nur ein Gespräch. Es hat nicht viel gebraucht.

" Doch die Sache war nicht ganz so einfach, denn Head Coach Sean McVay schaltete sich ein und fragte neugierig nach: "Ein Gespräch und ein paar Dollar? " Garrett musste lachen und bestätigte: "Vielleicht mehr als ein paar, aber er war bereit dazu. " Der genaue Geldbetrag blieb zwar unklar, klar ist jedoch, dass Garrett die Kosten für die begehrte Nummer übernommen hat. Garrett erklärte, dass er sofort wusste, er müsse Ford kontaktieren, sobald der Trade perfekt war.

"Mir war bewusst, dass es schon vor mir einige Nummern-Wechsel gab. Er hatte Verständnis dafür und ich bin froh, dass ich weiter bei der Nummer 95 bleibe", sagte er. Durch Garrets Wunsch kam eine größere Rochade im Rams-Roster in Gang. Ford trägt nun die Nummer 97 - eine Zahlenkombination, die er bereits in seiner vorherigen Karrierephase kannte.

Ursprünglich wollte der ungedraftete Rookie Bill Norton mit der 97 in die NFL starten, doch er muss nun auf die 93 ausweichen. Diese Nummer war eigentlich für den Undrafted Rookie Payton Zdroik vorgesehen, der stattdessen die 62 übernimmt. Ob bei diesen weiteren Wechseln ebenfalls Geld im Spiel war, ließ das Team offen. Garrett selbst wird die finanzielle Belastung für die 95 wohl kaum spüren, immerhin hat er bei den Rams einen Vierjahresvertrag über 160 Millionen US-Dollar unterschrieben.

Der Transfer des Edge Rushers war eine der größten Offseason-Bewegungen in der NFL und macht die Rams zu einem noch stärkeren Favoriten auf den Super Bowl, nachdem das Team in der vergangenen Saison bereits das NFC Championship Game erreicht hatte. Garrett bringt seine herausragende Pass-Rush-Qualität nach Los Angeles und soll zusammen mit Stars wie Aaron Donald die gegnerischen Quarterbacks permanent unter Druck setzen.

Für die Browns war der Trade ein Zeichen des Umbruchs, während die Rams ihre defensive Dominanz weiter ausbauen wollen. Garretts Wunsch, seine gewohnte Rückennummer zu behalten, zeigt den Stellenwert von Tradition und Identifikation im Profisport - und dass selbst bei solchen Details oft finanzielle Abwicklungen nötig sind. Die kleinen Geldbeträge, die vielleicht zwischen Spielern flossen, sind im Vergleich zu den Riesengehältern der Stars nur Peanuts, doch sie demonstrieren, dass solche Nummernwechsel selten ohne Kompensation ablaufen.

Die Rams-Fans dürfen sich auf einen dominanten Defensive End freuen, der in Los Angeles einen neuen Abschnitt seiner Karriere beginnt, aber an einem kleinen Stück seiner Cleveland-Vergangenheit festhält





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