Myles Garrett Comeback: NFL News zu Verletzungen bei Lions, Cardinals und Rams

Aktuelle NFL-Updates: Myles Garrett kehrt zurück, Jack Campbells Zustand klärt sich, Jordan Love und Tyler Huntley fallen aus. Einblicke in die Verletzungssituationen.

Das Comeback des Cleveland Browns Defensive Ends Myles Garrett rückt immer näher. Laut Bericht des NFL -Insiders Ian Rapoport soll Garrett am Sonntag gegen die Washington Commanders wieder spielbereit sein. Der Star-Player hatte die gesamte Trainingswoche bestreitet können, was stark darauf hindeutet, dass er nach seiner Verletzungspause zurückkehren wird. Garrett fiel zuvor sieben Spiele aufgrund seiner Verletzung aus, was sein Team stark schwächte.

Jack Campbell Verletzung und Teamreaktion

Die Detroit Lions gaben erste Updates zum Zustand ihres Linebackers Jack Campbell. Er war im Spiel gegen die Minnesota Vikings nach einem heftigen Zusammenprall regungslos am Boden geblieben und musste abtransportiert werden. Die Mannschaft bestätigte, dass Campbell sich weiterhin in einem örtlichen Krankenhaus erhole, wobei die ersten Anzeichen als positiv bewertet werden. Aus Respekt vor seiner Privatsphäre wurden keine weiteren medizinischen Details preisiert.

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Head Coach Dan Campbell äußerte sich positiv zur Entwicklung seines Sohnes. Er betonte, dass die Unterstützung der Fans spürbar sei und dankte der Gemeinde für ihre Gebete. Campbell selbst gab an, volle Bewegungsfähigkeit im Unterkörper zu haben und Fortschritte im Oberkörper zu verzeichnen. Trotz der positiven Nachrichten warnte er davor, überstürzte Rückschlüsse zu ziehen, da noch viel Arbeit vor dem Spieler liege. Die NFL-Fans dürften über diese Entwicklung erleichtert sein, da schwere Verletzungen bei Linebackern oft langwierige Folgen haben.

Quarterback-Situationen bei Cardinals und Ravens

Bei den Arizona Cardinals ist die Situation an der Quarterback-Position weiterhin angespannt. Jordan Love hat die Rookiesaison mit vielen Rückschlägen hinter sich. Aufgrund einer Verletzung, die er im Spiel gegen die Dallas Cowboys erlitt, fiel er erneut aus. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten High Ankle Sprain, der ihn voraussichtlich für vier bis fünf Wochen außer Gefecht setzen wird. Dies bedeutet, dass der 21-Jährige mindestens die kommenden vier Spiele der Liga verpassen wird.

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Während Loves Abwesenheit hat sich Tyler Allgeier als zentrale Figur im Backfield der Cardinals etabliert. In dem Match gegen die Cowboys steuerte Allgeier 191 Scrimmage Yards und zwei Touchdowns bei, was ihm zum entscheidenden Faktor im Sieg verhalf. Für Love ist dies eine weitere Enttäuschung, da er bereits vorher zwei Partien wegen einer anderen Knöchelverletzung aussetzen musste und seinen hohen Draftpick in der Vergangenheit noch nicht vollumfänglich rechtfertigen konnte. Seine Rookiesaison läuft damit weiterhin frustrierend für den jungen Quarterback ab.

Auch bei den Baltimore Ravens gibt es personelle Veränderungen im Bereich der Quarterbacks. Tyler Huntley wird in der aktuellen Spielzeit nicht mehr auf das Feld zurückkehren. Er laboriert an einer Zehenverletzung, die eine Rückkehr in diesem Jahr unmöglich macht, wie ESPN berichtete. Die Ravens werden sich darauf einstellen müssen, dass der Undrafted Rookie Joe Fagnano seinen ersten NFL-Start absolvieren wird. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Franchises bis zur Trade Deadline noch einen etablierten Quarterback verpflichten, um die Offensive zu stabilisieren.

Myles Garrett Aktivierung und Rams Fristen

Obwohl Myles Garrett für die Browns aufläuft, ist auch die Situation in Los Angeles relevant. Head Coach Sean McVay der Los Angeles Rams erklärte, dass er das Comeback von Garrett in dieser Woche im Training erwarte. Da Garrett sich auf der Injured Reserve List befindet, müssen die Rams ein spezifisches Aktivierungsfenster öffnen, das 21 Tage lang gilt. Innerhalb dieses Zeitraums muss er in den aktiven Kader aufgenommen werden, andernsten wäre seine Saison vorzeitig beendet.

Die Timing-Frage ist für die Rams entscheidend. Es bleibt noch offen, wann genau Garrett von der Reserve-Liste aktiviert wird, da dies strategische Auswirkungen auf das Roster haben kann. Sollte das Fenster nicht fristgerecht genutzt werden, ist seine Rückkehr in dieser Saison nicht mehr möglich. Dies unterstreicht die Komplexität des NFL-Roster-Managements, bei dem medizinische Genesung und sportliche Planung eng verzahnt sind. Die Fans erwarten nun gespannt, wie die Browns und die Rams diese Situation in den kommenden Tagen managen.