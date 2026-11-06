Myles Garrett Comeback: NFL Star plant Rückkehr gegen Commanders

Myles Garrett steht nach sieben verpassten Spielen vor seiner Rückkehr zur Cleveland Browns. Während er fit wird, verpasst Huntley die NFL-Saison mit einer Zehenverletzung.

Das Comeback von Myles Garrett nimmt immer mehr konkrete Formen an. Wie der Experte Ian Rapoport berichtet, soll der Defensive End der Cleveland Browns am Sonntag gegen die Washington Commanders wieder einsatzbereit sein. Der Sportler hat die gesamte Trainingswoche über mitgemacht, was starke Signale für seine Fitness sendet.

Garrett kehrt nach langer Pause ins Team zurück

Damit endet eine lange Durststrecke für den Star-Akteur. Garrett hatte zuvor sieben Spiele lang gefehlt, da er sich verletzt hatte. Seine Teilnahme am vollen Training deutet nun darauf hin, dass er bereit ist, die Defensive des Teams zu stärken. Fans und Fachleute beobachten diese Entwicklung genau, da er eine zentrale Rolle im Kader spielt.

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Verletzungsupdate: Huntley scheidet für Saison aus

Unterdessen gibt es traurige Neuigkeiten aus Baltimore. Nick Huntley wird in dieser Spielzeit nicht mehr aufs Feld zurückkehren. Der Quarterback der Ravens leidet an einer Zehenverletzung. Laut Medienberichten von ESPN ist eine Rückkehr in diesem Jahr nicht mehr möglich.

Dadurch muss das Team neue Strategien entwickeln. Es wird erwartet, dass der Undrafted Rookie Joe Fagnano seinen ersten NFL-Start absolviert. Auch über die Trade Deadline hinaus wird diskutiert, ob die Ravens noch einen weiteren Quarterback verpflichten.

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Weitere Verletzungen erschweren die Vorbereitung

Auch andere Teams kämpfen mit Personalmangel. Jordan Love verpasst aufgrund eines High Ankle Sprains mehrere Spiele. Seine Rookiesaison verlief bereits wegen Knöchelproblemen schwierig. In seiner Abwesenheit wird Tyler Allgeier eine Schlüsselrolle im Offense-Lineup der Cardinals einnehmen.

Die Situation bei den Rams ist ebenfalls komplex. Coach Sean McVay bestätigte, dass Garrett zum Training zurückkehrt. Allerdings muss die Mannschaft erst ein 21-Tage-Fenster öffnen, um ihn von der Injured-Reserve-Liste zu aktivieren. Andernfalls ist seine Saison beendet. Auch ein Placekicker fehlt aktuell, da er sich die Leiste zog. Jake Moody steht als möglicher Ersatz bereit.